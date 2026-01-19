AKTUELNO

MESAROVIĆ O GOVORU BRALOVIĆEVE U ČAČKU: Ovo je otvoreni poziv na linč, predsednik je mesecima govorio kakav im je program!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je govor Ljiljane Bralović održan u Čačku, navodeći da on predstavlja ogoljenu istinu o namerama dela opozicije.

„Program im je nasilje, a ne politika“

Mesarović je istakla da su izgovorene reči potvrda onoga na šta predsednik Aleksandar Vučić ukazuje već duže vreme kada opisuje delovanje blokaderskih pokreta.

- Jedna od najistaknutijih perjanica blokadersko-plenumaškog pokreta Ljiljana Bralović potvrdila je istinu o kojoj naš predsednik Aleksandar Vučić govori mesecima unazad, a to je da je glavni program nje i njoj sličnih ništa drugo do stravične pretnje i nasilje! Nije ovo bio politički govor, već otvoren poziv na linč - napisala je Mesarović na Instagramu.

Finansiranje iz stranih fondova

Ministarka se u svojoj objavi osvrnula i na pozadinu angažmana Ljiljane Bralović, navodeći da su njeni motivi povezani sa stranim faktorima.

- O njenom angažmanu se zna sve, od toga koliko novca dobija iz različitih stranih fondova, do toga kome polaže račune za svoj rad. Ovo je poziv da se na najmonstruozniji način obračuna sa onima koji ne misle isto kao oni - navela je ministarka.

Odgovor radom i rezultatima

Mesarović je poručila da je najbolji odgovor na politiku "jahanja i bacanja u katran" još jači rad za Srbiju.

- Danas je nikad lakše izabrati stranu. Biti na strani ostrašćenih osoba i nasilnika poput Bralović ili podržavati politiku saradnje, dijaloga, mira i napretka koju simbolizuje predsednik Republike Aleksandar Vučić i predsednik SNS Miloš Vučević - zaključila je ministarka.

