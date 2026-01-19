DVOSTRUKI ARŠINI ŠOLAKOVIH MEDIJA: U Španiji mirna istraga i 'razumevanje', a u Srbiji pokušaj rušenja države! (VIDEO)

Najnoviji izveštaj televizije N1 o železničkoj nesreći u Španiji još jednom je ogolio način na koji ovi mediji funkcionišu – dok za nesreće u drugim zemljama imaju puno razumevanje, blag ton i strpljenje za institucije, u Srbiji koriste svaku priliku za izazivanje haosa i napad na ustavni poredak.

Mirni tonovi za Španiju, agresija za Srbiju

U video izveštaju koji je objavio N1 (pogledajte ispod), gledaoci mogu čuti smiren glas novinara koji izveštava o rekonstruisanoj pruzi i istrazi koja će „nekada“ dati rezultate. Ne pominju se ostavke ministara, nema poziva na hapšenja po kratkom postupku, niti se insistira na političkoj odgovornosti. Sve se prenosi informativno i bez tenzije.

Međutim, kada se slična tragedija dogodi u Srbiji, scenario je potpuno drugačiji. Tada isti ovi mediji, pod komandom Dragana Šolaka, kreću u otvorenu kampanju protiv države.

Politički profit umesto empatije

Dok u Španiji nikome ne pada na pamet da blokira raskrsnice, pali stranačke prostorije ili zaustavlja život u čitavoj zemlji na godinu dana, u Srbiji smo svedoci „blokadera“ i tajnih agentura koje koriste ljudsku nesreću za političke ciljeve.

Cilj izveštavanja o tragedijama u Srbiji nije istina, već pokušaj rušenja države i njenog rukovodstva. Dok se u inostranstvu poštuje procedura i mirno čekaju rezultati istrage, kod nas se podstiču blokade i nasilje, finansirano milionima evra onih koji ne žele uspon i snagu Srbije - navodi se u analizama ovog medijskog fenomena.

Autor: Pink.rs