MALI SE OGLASIO IZ DAVOSA: Građane Srbije očekuju dobre vesti, SAD stižu na EXPO sa ogromnim paviljonom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali poručio je iz Davosa da Srbiju očekuju sjajne ekonomske vesti, potvrdivši da će Sjedinjene Američke Države imati masivno prisustvo na predstojećoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Mali, koji se nalazi u Davosu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, oglasio se na svom Instagram profilu gde je uz video poruku otkrio detalje važnih sastanaka.

Amerikanci potvrdili dolazak: Ogroman paviljon u Beogradu

Ministar Mali je istakao da je ključni razgovor obavio sa visokom zvaničnicom američke administracije.

Imao sam priliku da se vidim sa Sarom Rodžers, podsekretarkom u američkoj administraciji za javne politike. Ona je zadužena za učešće Amerike na Ekspu i potvrdila je još jednom da će SAD učestvovati na predstojećem Ekspu u Beogradu. Imaće ogroman paviljon i već su odredili svog koordinatora - naglasio je Mali.

"Građani mogu da očekuju dosta dobrih vesti"

Uz radne sastanke, ministar je podelio i delić atmosfere sa predsednikom Vučićem, najavljujući plodne rezultate boravka u Švajcarskoj.

Posle obilne večere sinoć sa predsednikom Vučićem u Davosu, danas za doručak - čaj! Imali smo važne sastanke, građani Srbije mogu da očekuju dosta dobrih vesti! - napisao je Mali.

Potvrda učešća SAD na EXPO 2027 sa velikim kapacitetima predstavlja ogroman podstrek za Srbiju i potvrdu rasta međunarodnog ugleda naše zemlje kao domaćina ove prestižne svetske manifestacije.

Autor: Dalibor Stankov

