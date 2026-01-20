PETKOVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO KURTIJU: Pobrkali su mu se lončići u glavi! Dok je Vučića, lažna država nikada neće dobiti priznanje!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je reagovao na sramne izjave Aljbina Kurtija iz Davosa, poručivši mu da je potpuno izgubio dodir sa realnošću i da uzalud pokušava da lažnu državu predstavi kao nešto što ona nije.

Petković je naglasio da se Kurtiju "pobrkalo u glavi" ako misli da je takozvano Kosovo nekakva država, podsetivši ga da je reč o propalom projektu koji ne priznaje više od polovine sveta.

"Bolna istina za Kurtija i blokadere u Beogradu"

Direktor Kancelarije za KiM je ukazao na to da je čak i Kurti morao da prizna ono što ga najviše boli.

– Kurti je priznao ono što mu najteže pada – da Kosovo nikada neće dobiti priznanje sve dok je Aleksandar Vučić predsednik Srbije. To je bolna istina za njega, ali i za blokadere u Beogradu koje Kurti otvoreno podržava – istakao je Petković.

Debakl na severu: "Plaćaš Albance da sede u praznim kafićima"

Petković je ismejao Kurtijeve pokušaje da se pohvali situacijom na severu Kosova i Metohije, otkrivajući realno stanje na terenu.

– Činjenica da Kurti mora da plaća Albance kako bi sedeli u albanskim kafićima na severu, u koje niko ne ulazi svojevoljno, najbolje oslikava njegove neuspešne pokušaje okupacije. Srbi su opstali i opstaju na svojim ognjištima, kako severno tako i južno od Ibra, što su jasno pokazali i lokalni izbori gde su Srbi odlučno odbranili svoje opštine – poručio je Petković.

Srbi neće nestati bez obzira na teror

On je podvukao da Kurtijev teror i pokušaji zastrašivanja srpskog naroda neće proći.

– Srbi nisu nestali i neće nestati sa Kosova i Metohije, bez obzira na stalne pokušaje Prištine da stvori nemoguće uslove za život. Svi takvi pokušaji osuđeni su na neuspeh – zaključio je on.

Ova reakcija usledila je nakon što je Kurti u Davosu, uprkos očiglednim činjenicama, tvrdio da je Srbija "bolje nego ikada shvatila da je Kosovo država", dok je istovremeno priznao da priznanja od strane Beograda neće biti.

Autor: Dalibor Stankov