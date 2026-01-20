KAKO VAS NIJE SRAMOTA DA NE KAŽETE BRAVO ZA DRŽAVU? Vučić zagrmeo iz Davosa: 100 dana smo bili bez kapi nafte, a nijednu kanticu na ulici niste videli! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je odgovorio na kritike pojedinih analitičara i novinara povodom strateških odluka države u energetskom sektoru. On je podsetio da je Srbija, uprkos nezapamćenim pritiscima i sankcijama, uspela da sačuva punu stabilnost tržišta.

Vučić je istakao da se država danonoćno borila da rafinerija u Pančevu nastavi sa radom i da građani ne osete svetsku krizu.

"Šta je bila alternativa – sukob sa Rusijom?"

Predsednik je upitao kritičare šta su zapravo želeli od države u trenutku kada je ceo svet bio pred energetskim kolapsom.

- Šta je bila alternativa? Da uđemo u sukob sa Ruskom Federacijom? Da srušimo tradicionalno prijateljstvo koje smo čuvali stotinama godina? Da im otmemo imovinu? - upitao je Vučić i dodao da je Srbija uspela da ispoštuje i rusko pravo svojine, ali i da zaštiti svoje interese kroz sporazum sa MOL-om.

Borba koju građani nisu ni osetili

On je posebno naglasio uspeh države da pod američkim sankcijama zadrži stabilnost, dok su drugi predviđali kolaps.

- Što ne kažete: "Svaka čast, ljudi, radili ste danonoćno, borili ste se". Stotinu dana smo bili bez kapi nafte, jer vas nije sramota da ne kažete nijednom bravo za državu? Nijednu kanticu na ulici niste videli! - poručio je predsednik.

Strateški dijalog sa Amerikom i zajednička budućnost sa Kinom

Vučić je ponovio da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da ljubomorno čuva svoje odnose sa Kinom i Emiratima, kao i da planira strateški dijalog sa SAD.

- Da li je svet fontana želja? Ne, nije. To je borba svakodnevna i celodnevna u kojoj morate da radite i da se trudite svakog bogovetnog dana - zaključio je on.

Autor: Dalibor Stankov