Miloš Terzić: Savo Manojlović ima najmanje prava da govori o situaciji na KiM, njegov politički i javni narativ pklapa se sa Aljbinm Kurtij

Miloš Terzić, član Predsedništva SNS i zamenika direktora Kancelarije za KiM, rekao je da najmanje prava da govori o političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji ima upravo Savo Manojlović.

Njegov politički i javni narativ u potpunosti se poklapa sa interesima Aljbina Kurtija, autošovinističkih krugova Dinka Gruhonjića, stranih fondacija koje ga finansiraju, kao i drugih aktera koji otvoreno rade protiv državnih i nacionalnih interesa Srbije - kazao je Terzić i dodao:

- Nije slučajno što su blokadere poput Manojlovića javno podržali Aljbin Kurti i Andrej Plenković. Njihov zajednički interes je ekonomsko i institucionalno slabljenje Srbije, uz očekivanje da će blokaderski politički projekti poput Manojlovića isporučiti nezavisnost takozvanog Kosova.

- Da Manojlović poznaje Briselski sporazum, znao bi da za njegovu opstrukciju nije odgovoran Beograd, već Aljbin Kurti, koji je celu svoju političku karijeru izgradio na negiranju tog sporazuma i odbijanju da formira Zajednicu srpskih opština - istakao Terzić.

Prema njegovim reči, narativ koji Manojlović zastupa odgovara isključivo Toninu Piculi i antisrpskim strukturama u Evropskom parlamentu koje se zalažu za nezavisnost takozvanog Kosova, unitarnu BiH i kolektivno žigosanje srpskog naroda kao genocidnog.

- Svoj sud o politici Aleksandra Vučića na Kosovu i Metohiji dao je srpski narod, jasnom i ubedljivom podrškom Srpskoj listi. Srbi sa KiM dobro znaju da licemeri koji blokiraju Srbiju i imaju podršku Kurtija, Abazija i Plenkovića ne misle dobro ni Srbiji ni srpskom narodu u južnoj pokrajini - zaključio je Manojlovi