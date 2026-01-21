Zašto lažeš samozvani predsedniče?

Milomir Ito Cvetković, predsednik Zlatiborskog okružnog odbora SPO i član Glavnog odbora SPO i osnivač stranke u Užicu, saopštenjem se obratio Aleksandr Cvetkoviću koje prenosimo u celosti.

Aleksandre Cvetkoviću, zašto nisi odgovorio na pitanja koja sam ti kao predsednik Okružnog odbora Zlatiborskog okruga i član Glavnog odbora SPO-a postavio i dostavio poštom?

Sve je jasno!

Nisi dostavio spisak članova Glavnog odbora SPO i zapisnik sa sednice tog tela održane 13. 12. 2025, da bi sakrio činjenice, jer to nije bio nikakav Glavni odbor, već je to bila grupica ljudi skupljena da podrži sve tvoje predloge i donese nezakonite odluke. Na tom malenom skupu, u prostoriji od četrdeset kvadrata, bilo je svega nekoliko članova Glavnog odbora, a ostalih nekoliko ljudi koji nemaju nikakve funkcije u SPO-u, dovedeni su da glume članove. Fotografije koje kruže društvenim mrežama dokaz su za ovu moju tvrdnju, pa neka se članstvo i javnost uvere, koliko ljudi je bilo prisutno i ko je sve bio prisutan.

Spisak članova Predsedništva SPO nisi mi dostavio jer su za vreme tvog nezakonitog mandata Predsedništvo napuštali redom: Dragan Kojadinović, Avro Osmajlić, Aleksandra Kojić, a ostali članovi, uglavnom, su protiv tebe.

Nisi dostavio Ugovor o zakupu Memorijalnog centra „Ravna Gora“. Sakrio si nezakonit ugovor, ukoliko uopšte i postoji, jer se Predsedništvo nikada nije o takvom ugovoru o zakupu izjasnilo. Kako se onda prima i troši novac od zakupa? Verovatno u kešu. Onda se postavlja pitanje kako se troši neoporezovani novac? Da li zbog toga nisam dobio ni finansijski izveštaj za 2024. godinu?

Aleksandre Cvetkoviću, istekao ti je odavno rok od sto dana po kojem si bio v.d. predsednik i nisi sazvao Sabor. Sve odluke nakon tih sto dana su nezakonite. Od imenovanja i razrešenja, preko stupanja u saveze, do finansijskih transakcija raznih vrsta.

Pošto si ponovo u javnim glasilima lagao o nekim statutarnim izmenama koje ti daju legitimitet, sad tražim i zapisnik sa sednice Glavnog odbora SPO-a na kojem si imenovan, jer tvrdim da si na toj sednici dobio mandat vršioca dužnosti od sto dana koji ti je davno istekao.

Umesto da se skloniš, vređaš osnivače stranke koji nisu rizikovali živote devedesetih godina da bi ti arčio naše nasleđe, već da bismo živeli u zemlji gde takvi ne mogu biti ni na jednoj funkciji, nikada. Došao si u SPO pre desetak godina, ne kao član, već da radiš za platu, bio direktor na Sajmu, molio da budeš postavljen za državnog sekretara u Ministarstvu pravde (imam dokaze). Sad optužuješ osnivače stranke, iskrene članove, časne ljude, da rade za tuđe interese, a oni samo žele da vrate delovanje SPO u zakonske okvire.

Neka ti je na čast, laži koliko hoćeš, ali ostavi se SPO-a, makni se sa funkcije koju si uzurpirao, ostavi SPO osnivačima i iskrenim članovima! Iz svega navedenog izvodi se nedvosmislen zaključak da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu mora da reaguje.

Nemoguće je da budeš predsednik samo zato što te nije sramota da uzurpiraš mesto koje ti po zakonu ne pripada.

Ne brukaj mi prezime!

