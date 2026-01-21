ODAKLE MARINIKI ZAPISNICI IZ POSTUPAKA KOJI SU U TOKU? Vujić: Iznošenjem podataka iz istrage činite krivično delo

Ministar pravde Nenad Vujić poručio je danas u Skupštini Srbije Mariniki Tepić, potpredsednici SSP-a, da mu je dužnost kao ministra pravde da ukaže na to da iznošenje zapisnika iz istrage predstavlja krivično delo.

- Istraga je po Zakonu o krivičnom postupku tajna. Moja je dužnost da upozorim da zapisnici iz istrage nisu javni i da ne mora na njima ni da stoji oznaka tajnosti. Podsećam na praksu suda koja je i definisana u praksi Apelacionog suda u Beogradu i Apelacionog suda u Novom Sadu. Ukoliko je potrebno, ja ću i dostaviti relevantne presude ovih sudova, koji govore o ovoj materiji, tajnosti zapisnika i podataka iz istrage - kazao je ministar.

Autor: Jovana Nerić