'VUČIĆ TREBA DA SLEDI AMERIČKI PUT!' Grenel oštro o Evropi: U problemu ste, nema inovacija, kompanije ne rastu! (FOTO)

Izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel oglasio se danas i naveo da je "Evropa u problemu" i konstatovao da "svi to mogu da vide", reagujući na pisanje Marte Kos.

- Evropa je u nevolji - vaše ekonomije guši Brisel. Inovacije su gotovo mrtve. Kompanije ne rastu unutar Evrope - napisao je i dodao:

- Vučić bi trebalo da sledi američki put - ne evropski put.

Europe is in trouble - your economies are strangled by Brussels.



Innovation is almost dead. Companies aren’t growing inside Europe.



Vucic should follow the U.S. path - not the European path. https://t.co/1XEvVFcV4A — Richard Grenell (@RichardGrenell) 21. јануар 2026.

Uz svoj komentar Grenel je objavio i deo izlaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu koji je konstatovao da nikada nije video takvu zabrinutost od kako učestvuje u godišnjim okupljanjima na Svetskom ekonomskom forumu.

Autor: Jovana Nerić