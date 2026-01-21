IT zajednica se ogradila od blokaderskih skupova: Stiglo zvanično saopštenje

Nakon što je u javnosti najavljen blokaderski skup koji se predstavlja kao okupljanje IT zajednice, Srpska IT Asocijacija reagovala je saopštenjem u kojem se jasno i nedvosmisleno ogradila od takvih inicijativa.

Ranije danas u opozicionim medijima, jedan od osnivača IT blokade, Bogdan Pavković, pozvao je građane da se u subotu, 24. januara, od 11 časova na Trgu Nikole Pašića u Beogradu okupe na blokadamam navode mediji.

Međutim SITA, Srpska IT Asocijacija odmah je izdala saopštenje kojim se ograđuje od ovog blokadeerskog skupa.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Srpska IT Asocijacija želi da jasno istakne da je nezavisna i samostalna organizacija, registrovana u skladu sa propisima Republike Srbije, sa ciljem razvoja IT sektora i podrške IT kompanijama u Srbiji.

U poslednje vreme primećena je zabuna u javnosti u vezi sa našim delovanjem. Napominjemo da Srpska IT Asocijacija nije povezana sa neformalnim IT organizacijama niti sa pojedinačnim nalozima na društvenim mrežama, i da ih na bilo koji način ne zastupa.

Naša asocijacija okuplja više od 40 kompanija koje ostvaruju ukupan promet od preko 600 miliona evra i zapošljavaju više od 7.000 ljudi. Naš fokus ostaje isključivo na profesionalnom razvoju IT sektora u Srbiji i podršci našim članicama.

Hvala na razumevanju."

Autor: S.M.