ENERGIJA, VOLJA I AMBICIJA MLADIH LIDERA TREBA DA JE INSPIRACIJA SVIMA Vučević: Čestitam im, računamo na njih NEKA ČINE DOBRO ZA NAŠU OTADŽBINU

Lider naprednjka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević čestitao je četvrtoj generaciji polaznika Akademije mladih lidera Fondacije “Za srpski narod i državu” na uspešno završenim edukativnim programima.

- Njihova energija, volja i želja za učenjem i ambicija da napreduju treba da budu inspiracija i novim generacijama. Potrebno je mnogo znanja i političke zrelosti da bi se istrajalo na putu koji su definisali naša stranka i predsednik naše države, Aleksandar Vučić. Mi računamo na njih! Nušić je govorio da je otadžbina misao i vera koje nikada ne umiru. Neka uvek budu nošeni tom mišlju i tom verom, i čine dobro za našu jedinu otadžbinu Srbiju - poručio je Vučević.

