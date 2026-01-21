AKTUELNO

Domaći

OBJAVLJUJEM SVA DOKUMENTA! Oglasio se Jovanović nakon priče da ga izbacuju iz stana: Političar tvrdi da je pokraden

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Lider Liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović izneo je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gde su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine.

Na to je reagovala vlasnica firme koja kaže da je stan navodno u njenom posedu, a sada se ponovo oglasio Jovanović.

Političar tvrdi da se bori za svoj dom jer ga je, kako kaže, sam stvarao.

- Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i višem sudu - izjavio je između ostalog Čeda Jovanović.

Kako tvrdi, on je navodno "pokraden".

Foto: Instagram.com/budikraken

- Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi - napisao je bivši političar Čeda Jovanović.

Autor: S.M.

#Krađa

#Političar

#dokumenta

#stan

#Čedomir Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

ČEDA JOVANOVIĆ NIJE VLASNIK STANA, GODINAMA JE TU NEZAKONITO?! Oglasila se žena koja tvrdi da političar živi u njenoj nekretnini: Nikad nije izmirivao

Politika

JOVANOVIĆ STAO NA NOGE TRI DANA NAKON OPERACIJE: Dosta je ležanja, čak i kad koleno operišemo 8. PUT

Domaći

Nakon vesti da ga IZVRŠITELJI IZBACUJU IZ KUĆE, oglasio se Čeda Jovanović! Evo šta je rekao

Politika

'ODUSTAĆEMO NIKAD, A NI TAD' Čedomir Jovanović objavio FOTOGRAFIJU na kojoj su Đinđić, Šešelj, Palma i on, pa poslao MOĆNU PORUKU!

Politika

ČEDA JOVANOVIĆ OBJAVIO SELFI SA POLITIČAREM KOJI JE ŽIVOT U GRADU ZAMENIO PLANINSKIM OBRONCIMA: A evo šta je poručio! (FOTO)

Domaći

Čedu Jovanovića i Acu Kosa izvršitelji izbacuju iz stana: Policija ušla u dom, oni odbili da izađu, o svemu obavešteno Tužilaštvo