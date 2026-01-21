OBJAVLJUJEM SVA DOKUMENTA! Oglasio se Jovanović nakon priče da ga izbacuju iz stana: Političar tvrdi da je pokraden

Lider Liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović izneo je svoju stranu priče vezano za nekretninu u kojoj živi na Novom Beogradu, a gde su izvršitelji bili 15. januara 2026. godine.

Na to je reagovala vlasnica firme koja kaže da je stan navodno u njenom posedu, a sada se ponovo oglasio Jovanović.

Političar tvrdi da se bori za svoj dom jer ga je, kako kaže, sam stvarao.

- Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i višem sudu - izjavio je između ostalog Čeda Jovanović.

Kako tvrdi, on je navodno "pokraden".

- Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi - napisao je bivši političar Čeda Jovanović.

