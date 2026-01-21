VULINU PRIZNANJE 'ĐENERAL JANKOVIĆ': Zahvalnica za istrajnu i nepokolebljivu borbu i nesebičan doprinos očuvanju srpskih nacionalnih interesa

Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912 - 1918 dodelilo je Aleksandru Vulinu i generalu policije Dejanu Lukoviću nagradu "Djeneral Janković" u znak zahvalnosti za istrajnu i nepokolebljivu borbu i nesebičan doprinos očuvanju srpskih nacionalnih interesa i državnog dostojanstva.

Zahvalivši se na priznanju koje nosi ime čoveka koji je oslobodio Kosovo i Metohiju Vulin je istakao da su Srbi stariji od država u kojima su živeli i u kojima žive i da se srpsko ime kroz istoriju ponavlja i odzvanja časno mnogo pre nego što je i ovaj prostor po kome koračamo dobio ime Srbija.

"Srpsko ime je jedno od najstarijih imena Evrope, ne mislite valjda da je to slučajno i da imamo pravo da ga ne budemo dostojni. Zato svako od nas ima obavezu da u svom malom životu svaki dan učini po neki mali korak, da učini mali rad, kako su govorili mladobosanci, za opstanak srpskog naroda i za ono što nas održava - ujedinjenje", rekao je Vulin i dodao da smo dužni da u svetu koji se menja velikom brzinom prilagodimo sebe i svoje živote vremenu koje nas čeka jer se ne može prihvatiti da u Evropi samo Srbi nisu narod koji je sproveo svoje nacionalne ciljeve i koji nema pravo da se ujedini.

"Gde Srbin nema svoju državu i gde ga ne čuva srpska država pre će dočekati Jasenovac nego poštovanje. Tamo gde nema srpske države i tamo gde ne može da dobaci do njega snaga srpske države Srba ili neće biti ili će biti dovedeni do toga da se odriču sebe samih. Zato Srpski svet. Srpski svet nije samo san već prirodna potreba Srba da se ujedine, da žive u jednoj, snažnoj, moćnoj, brojnoj državi i vojnički i ekonomski i diplomatski snažnoj, državi koja će zaštiti naš narod da mu se jasenovački genecid više nikada ne ponovi. To je potreba i prirodni proces koji se više ne može zaustaviti. Ujedinjenje je proces koji se više ne može zaustaviti", poručio je Aleksandar Vulin.

Autor: Iva Besarabić