DAČIĆ ODGOVORIO NA LAŽI BLOKADERA I OPOZICIJE: Policija postupila profesionalno i u skladu sa zakonom tokom uklanjanja blokade na Filozofskom fakultetu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je, povodom laži koje se iznose od strane blokadera i opozicionih političara, da je policija, na poziv dekana Milivoja Alanovića, postupala visoko profesionalno i u skladu sa zakonom prilikom potiskivanja građana u cilju njihovog izlaska iz objekta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su se oglušili o izdata upozorenja i naredjenja, a imali su nameru da borave u prostorijama fakulteta i vrše blokadu rada istog.

“Povodom laži koje se iznose od strane blokadera i opozicionih političara, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je danas u 15.18 časova, Milivoje Alanović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, obavestio PI Stari grad da se unutar fakulteta nalazi oko 150 lica, koja ometaju rad fakulteta, te zahteva postupanje policije.

U objektu Filozofskog fakulteta zatečeno je oko 150 građana koji su u holu fakulteta uneli stvari namenjene za boravak (dušeci, ćebad i sl.) u nameri da borave u prostorijama fakulteta i vrše blokadu rada istog.

Građanima je izdato upozorenje i naređenje da napuste prostorije fakulteta i omoguće normalan rad i aktivnosti fakulteta, na šta su se isti oglušili i nisu želeli da napuste prostorije fakulteta.

Nakon oglušivanja o izdata upozorenja i naređenja, policijski službenici su primenom fizičke snage potisnuli prisutne građane u cilju izlaska gradjana iz objekta fakulteta, bez upotrebe drugih sredstava prinude, nakon čega su građani napustili prostorije fakulteta, te su izašli na ulicu ispred Filozofskog fakulteta.

Policija je postupala visoko profesionalno i u skladu sa zakonom. Nedopustivo je da se jedna zakonita i redovna intervencija policije po zahtevu dekana koristi za prikupljanje jeftinih političkih poena i napad na policiju i državu Srbiju. Policija je profesionalna služba koja služi za zaštitu javnog reda i mira, bezbednosti građana i institucija i normalno funkcionisanje države Srbije, kako je to propisano Ustavom i zakonom, i tako će se ponašati i dalje. Jedno lice je privedeno zbog vređanja policijskih službenika i prijava će biti podneta u redovnom postupku”, izjavio je ministar Dačić.

Autor: Iva Besarabić