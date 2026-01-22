NOVA RUNDA DIJALOGA U BRISELU Petković na čelu delegacije Beograda

Delegacija Beograda će posebno insistirati na hitnom formiranju Zajednice srpskih opština.

Delegacija Beograda predvođena direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem učestvovaće danas u novoj rundi dijaloga s Prištinom, pod pokroviteljstvom Evropske unije, saznaje Tanjug.

Delegacija Beograda je sinoć doputovala u Brisel.

Dve strane bi trebalo da nastave razgovore o sprovođenju deklaracije o nestalim licima.

Takođe, delegacija Beograda će posebno insistirati na hitnom formiranju Zajednice srpskih opština, ali i ukazati na težak položaj srpskog naroda na KiM zbog brojnih jednostranih i eskalatornih poteza Prištine koji ugrožavaju, opstanak, mir i bezbednost Srba u južnoj srpskoj pokrajini.

Petković je u intervjuu za Tanjug krajem septembra najavio da će se u januaru održati nova runda dijaloga o nestalim licima, da je Beograd za nju bio spreman i u decembru, što je i potvrdio Briselu, ali da je prištinska strana, odnosno njihov glavni pregovarač Besnik Bisljimi to odbio pod izgovorom da imaju kampanju.

Poslednja runda dijaloga održana je u septembru i tada je Petković rekao da je delegacija Beograda na svim sastancima insistirala na tome da mora odmah i hitno da dođe do formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO), ali da Prištinu ne interesuje ZSO i da prištinski pregovarač Besnik Bisljimi nije želeo da odgovori na pitanje da li prihvata evropski nacrt statuta ZSO.

"Ukoliko nema zajednice, postavlja se pitanje opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je za nas sada već humanitarno pitanje zato što srpski narod ne može više da podnese sav teror koji trpi od Kurtijeve policije i Kurtijevog režima. To sam otvoreno rekao i gospodinu Bisljimiju", istakao je Petković tada.

Autor: A.A.