AKTUELNO

Politika

DOK BLOKADERKA URLA, POLICAJCI MIRNO STOJE! Pogledajte ovaj 'sudar' nepristojnosti i pristojnosti kod Pionirskog parka i sve će vam biti jasno (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Mali broj blokadera juče se okupio kod Skupštine Srbije i Pionirskog parka. Na licu mesta bili su policajci koji su se starali o tome da ne dođe do nikakvog incidenta, dok su blokaderi istovremeno upućivali uvrede.

Kako se može videti na snimku, kod Pionirskog parka policajci stoje mirno, fokusirani na održavanje javnog reda i mira, dok blokaderi pored njih vrište.

"Nisi nadležan", "Megatrend", samo su neke od reči koje je jedna blokaderka dobacivala preko policajaca koji su pristojno stajali.

Ovaj snimak pokazao je pravi "sudar" pristojnosti - od strane policajaca - i nepristojnosti - od strane blokaderke i još jednom pokazuje šta je to što jedino imaju da ponude - vređanje policije, uništavanje obrazovnih institucija i gradova.

pročitajte još

BIZNIS BLOKADERI JAĆIMOVIĆI: U novembru sin Jaćimovića kukao kako je maloletan, a u januaru upada na fakultet i započinje blokadu (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Pionirski park

#Policija

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

STUDENTI KOJI HOĆE DA UČE OBRATILI SE JAVNOSTI IZ PIONIRSKOG PARKA: Danas je podneta krivična prijava protiv rektora niškog univerziteta

Politika

STUDENTI KOJI HOĆE DA UČE POSLALI SNAŽNU PORUKU IZ PIONIRSKOG PARKA: Tražimo studiranje bez blokada, pridružite nam se da istrajemo u istom cilju (VID

Politika

STUDENTI KOJI HOĆE DA UČE IZ PIONIRSKOG PARKA: Uputili smo poziv kome treba da razgovaramo, svi su pozvani da dođu sutra u 12 časova, ovo je iskren po

Politika

STUDENTI KOJI ŽELE DA UČE: U Pionirskom parku ostajemo sve dok i poslednji fakultet ne počne sa radom

Politika

UŽAS: Demonstranti demolirali traktore ispred Pionirskog parka

Politika

MUP DEMANTOVAO DA JE POLICIJA ODBILA DA OBEZBEĐUJE PROSTOR OKO PIONIRSKOG PARKA: Ostajemo posvećeni zakonitom i odgovornom obavljanju svih poslova