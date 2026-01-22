DOK BLOKADERKA URLA, POLICAJCI MIRNO STOJE! Pogledajte ovaj 'sudar' nepristojnosti i pristojnosti kod Pionirskog parka i sve će vam biti jasno (VIDEO)

Mali broj blokadera juče se okupio kod Skupštine Srbije i Pionirskog parka. Na licu mesta bili su policajci koji su se starali o tome da ne dođe do nikakvog incidenta, dok su blokaderi istovremeno upućivali uvrede.

Kako se može videti na snimku, kod Pionirskog parka policajci stoje mirno, fokusirani na održavanje javnog reda i mira, dok blokaderi pored njih vrište.

"Nisi nadležan", "Megatrend", samo su neke od reči koje je jedna blokaderka dobacivala preko policajaca koji su pristojno stajali.

Ovaj snimak pokazao je pravi "sudar" pristojnosti - od strane policajaca - i nepristojnosti - od strane blokaderke i još jednom pokazuje šta je to što jedino imaju da ponude - vređanje policije, uništavanje obrazovnih institucija i gradova.

Autor: Pink.rs