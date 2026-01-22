SLOVENCI NAMA DRŽE PREDAVANJA?! Brnabić odgovorila Prebiliču: Njima nikakva laž i manipulacija nije strana

U Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu poslanika Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, profesora Vladimira Prebiliča, u vezi sa zakonskom reakcijom policije na blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Podsećamo, Prebilič je u izjavi za N1 rekao:

"I sam sam bio student Filozofskog fakulteta u Ljubljani i moram da kažem otvoreno da se ovakve stvari nisu dešavale ni u režimu Jugoslavije. To nisu normalne stvari, pogođen sam jer nema nikakvog normalnog opravdanja i tumačenja zašto je potrebna ovakva sila na akademskom nivou", rekao je Prebilič.

Jedini problem je to što izjava ne odgovara realnosti, te je Brnabić na X-u (bivši Tviter) objavila:

Dok nama drži predavanja o tome da je sloboda udruživanja i okupljanja temeljna vrednost, u Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih. U Srbiji je tokom prošle godine održano oko 30 hiljada neprijavljenih skupova, fakulteti su… pic.twitter.com/Nt0u5R9lZp — Ana Brnabic (@anabrnabic) 22. јануар 2026.

"Dok nama drži predavanja o tome da je sloboda udruživanja i okupljanja temeljna vrednost, u Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih. U Srbiji je tokom prošle godine održano oko 30 hiljada neprijavljenih skupova, fakulteti su blokirani, škole, ulice, međunarodni putni pravci. Nijednom policija nije intervenisala. Ali, onima kojima je izložba o Jasenovcu postavljena radi obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta "provokacija" i "signal", njima nikakva laž i manipulacija nije strana. Toliko o objektivnosti i dobronamernosti gospodina Prebiliča."

Autor: Jovana Nerić