AKTUELNO

Politika

SLOVENCI NAMA DRŽE PREDAVANJA?! Brnabić odgovorila Prebiliču: Njima nikakva laž i manipulacija nije strana

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

U Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu poslanika Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, profesora Vladimira Prebiliča, u vezi sa zakonskom reakcijom policije na blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Podsećamo, Prebilič je u izjavi za N1 rekao:

"I sam sam bio student Filozofskog fakulteta u Ljubljani i moram da kažem otvoreno da se ovakve stvari nisu dešavale ni u režimu Jugoslavije. To nisu normalne stvari, pogođen sam jer nema nikakvog normalnog opravdanja i tumačenja zašto je potrebna ovakva sila na akademskom nivou", rekao je Prebilič.

Jedini problem je to što izjava ne odgovara realnosti, te je Brnabić na X-u (bivši Tviter) objavila:

"Dok nama drži predavanja o tome da je sloboda udruživanja i okupljanja temeljna vrednost, u Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih. U Srbiji je tokom prošle godine održano oko 30 hiljada neprijavljenih skupova, fakulteti su blokirani, škole, ulice, međunarodni putni pravci. Nijednom policija nije intervenisala. Ali, onima kojima je izložba o Jasenovcu postavljena radi obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta "provokacija" i "signal", njima nikakva laž i manipulacija nije strana. Toliko o objektivnosti i dobronamernosti gospodina Prebiliča."

Autor: Jovana Nerić

#Ana Brnabić

#Vladimir Prebilič

#slovenci

POVEZANE VESTI

Svet

Tako TO radi EU policija! VODENI TOP u glavu demonstrantu – Francuska pokazala PRAVO LICE 'demokratije'! (VIDEO)

Politika

'NIJE I NEĆE SE DESITI NIKAKVA OBOJENA REVOLUCIJA' PIPER: Kada se sve završi, kreće kuknjava opozicionih pijavica na studentskim protestima - Marinike

Politika

OVO JE KLASIČNA MANIPULACIJA I LAŽ! Dačić demantova navode o upotrebi zvučnog topa na protestima i pokazao vozilo koje je snimljeno kod Skupštine

Politika

Evo ga dokaz ko organizuje studentske proteste! U Nišu Proglas sa studentima u kafani - Bjelogrić i Jovanović drže slovo akademcima

Politika

KO ŠETA STUDENTE I ĐAKE? Isplivala šok prepiska, klupko se obmotava

Politika

'NEMA VIŠE MIRNIH STUDENTSKIH PROTESTA' Brnabić: Sada je ovo puko nasilje i iživljavanje