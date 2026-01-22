Pantić Pilja: Blokaderska opozicija pljunula na sve žrtve Jasenovca

Dana 27. januara obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Tim povodom, u centralnom holu Doma Narodne skupštine nalazi se izložba o Jasenovcu, posvećena žrtvama ovog ozloglašenog logora. Izložba je posvećena svim stradalim Srbima, Jevrejima, Romima i svima onima koji su nastradali od strane ustaša, počela je Biljana Pantić Pilja član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Međutim, blokaderskoj opoziciji smeta ova izložba. Pošto dolaze evroparlamentarci, pa da ih ne uvrede, već dva dana traže da se izložba ukloni. Danas su isti ti evroparlamentarci tražili da ne vide izložbu posvećenu žrtvama ustaškog režima i da prođu okolnim hodnicima - navela je Pantić Pilja u saopštenju i dodala:

Tražili su poslanici Evropskog parlamenta da ih opozicija dočeka na sporednim ulazima i da ne ulaze u centralni hol jer ih izložba o stradanju ljudi remeti u njihovoj poseti.

- Sramotno je i skandalozno ponašanje, pre svega blokaderske opozicije koja je pljunula na sve žrtve Jasenovca, jer im je draže da se dodvore Piculi nego da odaju počast svima nastradalima od ustaške ruke. Građani Srbije vam ovo neće zaboraviti, da su vam osećanja Picule bitnija od stradanja sopstvenog naroda - zaključila je Pantić Pilja.

Autor: Pink.rs