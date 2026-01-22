UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić se obraća iz Davosa

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi na 56. sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, a do sada je imao mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić je na konferenciji za medije rekao da je danas imao važne sastanke sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

- Razgovarali smo o NIS-u, verujem da ćemo već do kraja januara imati novi susret gde ćemo detaljnije da razgovaramo... Verujem da će konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do kraja marta. Razgovarali smo o svim događajima ovde u Davosu, o svemu što se zbiva - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je za očekivati je da se pokaže snažno evropsko jedinstvo po pitanju Grenlanda.

Predsednik Vučić je rekao da je razgovarao i sa predsednikom Uzbekistana i dodao da imamo veoma bliske stavove.

Vučić se osvrnuo i na najavljenu sednicu Vlade Srbije i istakao njenu važnost.

