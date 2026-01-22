Đedović Handanović: Ove godine počinju pripremni radovi na HE Bistrica, ključnom projektu za energetsku stabilnost Srbije (FOTO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na Instagramu povodom ključnih koraka u realizaciji reverzibilne hidroelektrane Bistrica, jednog od strateški najvažnijih energetskih projekata za Srbiju. Ona je istakla planove za početak pripremnih radova tokom ove godine, očekivanja u vezi sa izdavanjem građevinske dozvole, kao i značaj saradnje sa japanskim partnerima u obezbeđivanju finansijskog okvira i dinamike realizacije projekta.

- Ove godine započinjemo pripremne radove za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica, a početkom 2027. ocekujemo i građevinsku dozvolu za glavne radove.

- Od japanskih partnera su nam potrebni jasni okviri finansiranja i dinamika narednih koraka, kako bismo što pre ušli u fazu realizacije, što sam i naglasila u današnjem razgovoru sa delegacijom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), koju je predvodio direktor JICA za Evropu, Takahiro GotoRHE Bistrica je strateški važan projekat za energetsku stabilnost Srbije.

- Izgradnja ove elektrane u velikoj meri utiče na integraciju proizvodnje iz solarnih i vetroelektrana koje su u izgradnji ili je njhova izgradnja planirana. To čini izgradnju Bistrice, kao „prirodne baterije“ za skladištenje energije, posebno značajnom za ostvarenje ciljeva u procesu dekarbonizacije - napisala je ministarka Đedović Handanović.

Autor: Jovana Nerić