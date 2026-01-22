VUČEVIĆ UŽASNUT PICULINIM ZAHTEVOM: Izgleda da nekoga 'vređa' istina o stradanju nevinih duša, o ubijanju srpske dece?!

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na zahtev Tonina Picule koji odbija da prođe kroz centralni hol tokom sutrašnje posete jer je postavljena postavka o Jasenovcu, povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, koji se obeležava 27. januara.

- Izgleda da je nekome teško da gleda istini u oči?! Izgleda da nekoga “vređa” istina o stradanju nevinih duša, o ubijanju srpske dece?! Samo da znaju da nikada neće uspeti da zaobiđu istinu, ma kojim prečicama “bežali”! Kao što mi nikada nećemo dozvoliti reviziju istorije! Jasenovac nije izmišljen. Jasenovac je logor smrti, najmonstruozniji genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Tokom Drugog svetskog rata, na teritoriji NDH u Jasenovcu, Gradiški, Jadovnu, .. ubijeno je preko milion Srba. Srbija nikoga ne mrzi, ali ne zaboravlja zločine nad svojim narodom- poručio je putem Iksa Vučević.

Изгледа да је некоме тешко да гледа истини у очи?! Изгледа да некога “вређа” истина о страдању невиних душа, о убијању српске деце?! Само да знају да никада неће успети да заобиђу истину, ма којим пречицама “бежали”! Као што ми никада нећемо дозволити ревизију историје! Јасеновац… pic.twitter.com/AnQQNjGCo8 — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 22. јануар 2026.

Autor: Jovana Nerić