RADULOVIĆ: Dok opozicija u Medijani troši novac na anonimne svirke, SNS otvara fabrike i donosi radna mesta

Gostujući u jutarnjem programu, Uroš Radulović oštro je kritikovao rad opozicione vlasti u Opštini Medijana, na čelu sa doktorom Milićem, ističući da ta politička grupacija nema ni kadrovski ni upravljački kapacitet za vođenje jedne opštine, a kamoli ozbiljnih razvojnih projekata.

Radulović je ukazao na očigledne dvostruke aršine opozicije, koja, kako je naveo, bez problema troši javni novac na nastupe anonimnih, politički podobnih muzičara za doček Srpske Nove godine, dok istovremeno napada istaknute umetnike poput Ane Bekute zbog nastupa u Čačku, isključivo zato što se smatra da je naklonjena Srpskoj naprednoj stranci. „To nije borba za kulturu, već jeftina politička diskriminacija", poručio je Radulović.

Posebno zabrinjavajućim ocenio je navode o saradnicima doktora Milića koji se dovode u vezu sa kriminalnim aktivnostima, uključujući i šverc cigareta, kao i tvrdnje da se na taj način finansira rad njegove stranke, uz korišćenje, kako je rekao, spornih i okultnih simbola u političkoj propagandi.

Nasuprot tome, Radulović je istakao konkretne rezultate vlasti koju predvodi SNS u Nišu, naglašavajući otvaranje novih fabrika poput „Aristona" i „Palfingera", koje donose nova radna mesta i ekonomsku sigurnost za građane. Dok SNS radi na razvoju i zapošljavanju, opozicija je, prema njegovim rečima, ukinula brojne manifestacije i nije ponudila nijedno održivo rešenje za ekonomski napredak grada.

Osvrćući se i na međunarodna dešavanja, Radulović je prokomentarisao susrete svetskih lidera u Davosu naglasivši da Srbija, zahvaljujući stabilnoj politici i jasnom kursu koji zastupa SNS, sve više postaje prepoznata kao pouzdan partner i zemlja koja zna da štiti svoje nacionalne i ekonomske interese.

„Razlika je jasna - jedni nude rad, investicije i stabilnost, a drugi praznu kritiku i skandale", zaključio je Radulović.

Autor: Iva Besarabić