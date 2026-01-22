ĐURIĆ ODBACIO OPTUŽBE: Srbija nije i neće mešati izbore u SAD

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom tvrdnji pojedinaca da su Srbija, odnosno njen predsednik, navodno učestvovali u mešanju u predsedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama.

Đurić je takve navode ocenio kao potpuno netačne i krajnje neodgovorne, ističući da predstavljaju pokušaj nanošenja štete međunarodnom ugledu Srbije.

„Lažne optužbe pojedinaca da su Srbija – ili njen predsednik – učestvovali u mešanju u izbore u Sjedinjenim Državama ne samo da nisu tačne, već su i duboko neodgovorne“, naveo je Đurić u objavi.

On je dodao da su takve tvrdnje ništa drugo do jeftin pokušaj da se kompromituje međunarodni ugled Srbije, kroz plasiranje dezinformacija sa jasnim političkim motivima.

Ministar je istakao da je posebno važno što postoje ljudi na međunarodnoj sceni koji razumeju koliko je opasno kada se dezinformacije šire preko granica i koriste kao sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva. U tom kontekstu pomenuo je Elon Muska i Richard Grenella, za koje je naveo da vrlo dobro razumeju koliko takve manipulacije mogu biti štetne.

False allegations by individuals that Serbia – or its President – interfered in US elections are not only untrue, but they are profoundly irresponsible.



Such claims are nothing more than a cheap attempt to damage Serbia’s international reputation.



Fortunately, people like… — Марко Ђурић (@markodjuric) 22. јануар 2026.

Đurić je naglasio da postoji činjenica koja je, kako je rekao, van svake sumnje.

„Jedna činjenica je neosporna: predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je među veoma retkim evropskim liderima koji su otvoreno i dosledno podržavali predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trumpa“, poručio je ministar.

Na kraju poruke, Đurić je istakao da Srbija neće dozvoliti da bude uvučena u kampanje zasnovane na izmišljenim narativima, niti da bude ocrnjena zbog, kako je naveo, sitnih političkih interesa ili lične finansijske koristi pojedinaca.

„Srbija neće biti uvučena u niti ocrnjena fabrikovanim pričama koje su stvorene zarad niskih političkih ili ličnih finansijskih ciljeva“, zaključio je Đurić.



Autor: Jovana Nerić