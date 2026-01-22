RAZOTKRIVENA MANIPULACIJA: Blokaderi dele AI fotku da bi obmanuli javnost (FOTO)

Još jedna manipulacija!

Fotografija koju blokaderski nalozi poslednjih dana masovno šire po društvenim mrežama, predstavljajući je kao dokaz navodne represije nad studentima, prema dostupnim navodima i tehničkim proverama – nije autentična, već je generisana veštačkom inteligencijom.

Prema tvrdnjama onih koji su izvršili proveru, više alata za detekciju AI sadržaja označilo je spornu fotografiju kao veštački kreiranu. Ovi alati, dostupni javnosti na internetu, koriste se upravo za otkrivanje manipulacija i digitalnih falsifikata, a u ovom slučaju dva nezavisna sistema ukazuju da slika nije nastala kao realna fotografija.

Sumnje dodatno potvrđuju i nelogičnosti vidljive golim okom. Na fotografiji se vidi navodni „student“ sa knjigama u rukama, što bi trebalo da simbolizuje miran protest, dok se odmah pored njega nalazi devojka u kratkim rukavima, iako su temperature u trenutku navodnog događaja bile oko minus pet stepeni. Ovakav detalj ozbiljno dovodi u pitanje autentičnost scene.

Još jedna ključna činjenica, prema navodima, jeste da lokacija na fotografiji ne odgovara stvarnom ulazu u zgradu za koju se tvrdi da je prikazana. Pravi ulaz izgleda drugačije, ima jasno vidljive zastave iznad i ne poklapa se sa arhitektonskim detaljima koji se vide na spornoj slici. Poređenjem sa dostupnim fotografijama i mapama, uključujući i snimke dostupne na internet servisima, razlike su očigledne.

Uprkos svemu tome, blokaderski nalozi, kako se navodi, besomučno dele ovu sliku, koristeći je kao propagandni materijal za širenje panike i lažne slike o događajima. Time se, prema ocenama kritičara, svesno manipuliše emocijama javnosti i zloupotrebljava tehnologija kako bi se stvorila lažna percepcija stvarnosti.

Ovaj slučaj dodatno otvara pitanje metoda koje blokaderi koriste – od plasiranja netačnih tvrdnji do širenja sadržaja za koji postoje ozbiljni pokazatelji da je veštački proizveden. Umesto činjenica, nudi se fikcija. Umesto istine, digitalna obmana.

Zbog toga se apeluje da se ovakvi sadržaji proveravaju pre deljenja i da se javnost upozna sa činjenicom da tehnologija veštačke inteligencije danas omogućava kreiranje vrlo uverljivih, ali potpuno lažnih scena, koje se potom koriste u političke i propagandne svrhe.

Autor: Pink.rs