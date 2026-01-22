'OPASNO NEPOŠTOVANJE PREMA SRBIJI I ŽRTVAMA GENOCIDA U LOGORU JASENOVAC' Ministar Milićević se obratio Piculi: Sećanje na Jasenovac nije provokacija!

Ministar Đorđe Milićević oštro je reagovao na izjave Tonina Picule i dela delegacije Evropskog parlamenta, poručivši da izložba o Jasenovcu u Narodnoj skupštini predstavlja čin sećanja na žrtve genocida, a ne političku provokaciju, te da Srbija neće pristati na relativizaciju istorijskih zločina.

"Postupci i izjave koje poslednjih dana dolaze od dela delegacije Evropskog parlamenta, a posebno od Tonina Picule, predstavljaju otvoreno nepoštovanje prema Republici Srbiji i prema žrtvama genocida u logoru Jasenovac", navodi se u saopštenju ministra bez portfelja zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđa Milićevića.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Izložba o Jasenovcu, postavljena u holu Narodne skupštine Republike Srbije povodom obeležavanja godišnjice Holokausta, nije politička provokacija, niti poruka upućena bilo kome pojedinačno. Ona je čin sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i kao takva predstavlja civilizacijsku i evropsku obavezu.

Tonino Picula je, međutim, odlučio da ovaj čin sećanja politizuje i dovede u pitanje, zahtevajući da se izložba praktično ukloni iz vidokruga delegacije Evropskog parlamenta. Time je pokazao da mu smeta sama tema Jasenovca, a ne navodna "procedura" ili "kontekst".

Posebno je zabrinjavajuće što ovakvi zahtevi dolaze u trenutku kada smo svedoci otvorenog istorijskog revizionizma u regionu, uključujući i skandalozne tvrdnje u Hrvatskom saboru da Jasenovac nije bio logor smrti, već navodno "radni logor". Umesto jasne osude takvih izjava, Tonino Picula bira da problematizuje izložbu koja se bavi žrtvama tog logora.

Evropski parlamentarac koji dolazi iz zemlje u kojoj se i dalje relativizuju zločini ustaškog režima ima posebnu odgovornost da bude deo rešenja, a ne deo problema. Nažalost, ponašanje Tonina Picule pokazuje da on u ovom slučaju ne nastupa kao nepristrasan izvestilac Evropskog parlamenta, već kao politički akter sa unapred formiranim narativom protiv Srbije.

Srbija neće prihvatiti da se sećanje na njene žrtve proglašava provokacijom, niti da joj se osporava pravo da u svojim institucijama govori istorijsku istinu. To pravo ne zavisi od saglasnosti pojedinih evropskih parlamentaraca.

Borba protiv fašizma, negiranja genocida i istorijskog revizionizma mora biti univerzalna evropska vrednost. Kada se ta borba vodi selektivno, ona gubi svaki kredibilitet.

Srbija ostaje posvećena dijalogu i saradnji sa evropskim institucijama, ali će istovremeno odlučno braniti istinu, dostojanstvo žrtava i pravo na sećanje - izjavio je ministar Milićević.

Autor: Iva Besarabić