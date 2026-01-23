NOVA BRUKA BORKA STEFANOVIĆA: Napao srpsku delegaciju u Davosu zbog 'bedževa', pa pokazao elementarno neznanje o diplomatiji!

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, Borko Stefanović, ponovo se našao u centru skandala nakon što je u Skupštini izneo niz neistina na račun srpske delegacije predvođene predsednikom Aleksandrom Vučićem na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

U pokušaju da ismeje najviše državne predstavnike, Stefanović se "uhvatio" za detalj koji je zapravo pokazao njegovo potpuno nepoznavanje međunarodnih protokola.

Ismevao delegaciju zbog oznaka koje nose i svetski lideri

Stefanović je za skupštinskom govornicom tvrdio kako naša delegacija navodno nema nikakav značaj u Davosu, pokušavajući da to dokaže natpisima na akreditacijama.

"Moćni Davos. Naša delegacija sa sve bedževima na kojima piše 'posetioci' ulazi na sastanke. Sa sve ministrom finansija koji nosi bedž na kom piše 'posetilac', koji je platio prisustvo sastancima", rekao je Stefanović.

Međutim, istina je potpuno drugačija i porazna po Stefanovića. Naime, prema strogim pravilima foruma u Davosu, svi predsednici, premijeri i šefovi država, uključujući i generalnog sekretara UN, nose legitimacije na kojima piše upravo "posetilac" (Visitor).

Sa druge strane, oznaku "učesnik/delegat" nose predstavnici i direktori velikih kompanija, dok mediji i NVO sektor imaju sasvim treće kategorije bedževa. Stefanović je tako, u želji da ponizi sopstvenu državu, zapravo napao protokol koji važi za najmoćnije ljude sveta.

Kontinuitet laži i vređanja diplomata

Ovo nije prvi put da Stefanović pokazuje neznanje ili svesno obmanjuje javnost kada su u pitanju diplomatske aktivnosti Srbije.

Vređanje ambasadora: U decembru je srpske diplomate nazivao pogrdnim imenima, tvrdeći da su kriminalci koji "ne znaju jezik".

Afera "Metsola": Prethodno je slagao da je predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola bila iznenađena prisustvom Ane Brnabić, iako je taj susret bio zvanično planiran danima unapred i nalazio se u javno dostupnom programu.

Dok delegacija Srbije u Davosu vodi važne ekonomske razgovore za budućnost zemlje, Stefanović iz Beograda nastavlja sa pokušajima urušavanja ugleda sopstvene države, pokazujući pritom da o diplomatskim pravilima ne zna gotovo ništa.

Autor: Dalibor Stankov