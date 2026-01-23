TRI MINUTA 'REDA RADI' JER IH JE BILO SRAMOTA: Brnabić raskrinkala Piculu i ekipu – Bežali od Jasenovca, pa pod pritiskom naroda ipak ušli na izložbu!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poslala je oštru poruku iz Talina povodom sramnog ponašanja delegacije Evropskog parlamenta u Beogradu.

Iako su evroposlanici, predvođeni Toninom Piculom, prvobitno tražili da uđu na sporedni ulaz kako bi izbegli izložbu o žrtvama Jasenovca, na kraju su ipak morali da se suoče sa istinom.

"Pritisak naroda je bio prevelik"

Brnabić je naglasila da je delegacija pokušala da sakrije svoj dolazak hodnicima, ali da je pritisak javnosti i građana Srbije bio toliki da im je na kraju postalo "neprijatno".

- Drago mi je što su tek nakon prvog sastanka našli za shodno da obiđu izložbu o stradanjima srpskog naroda, Jevreja i Roma. Nisu ušli u centralni hol da prvo odaju počast žrtvama, već su ušli onako kako su najavili – hodnicima. Tek nakon sastanka ih je valjda bilo dovoljno sramota, pa su izašli da pogledaju postavku - izjavila je Brnabić.

Tri minuta za hiljade žrtava

Ono što posebno bode oči jeste činjenica da je poseta izložbi bila čista forma. Da su zaista želeli da odaju počast, to bi im bio prvi korak po ulasku u dom Narodne skupštine.

- Valjda im je bilo dovoljno glupo da potpuno izbegnu izložbu. Shvatili su da je neprimereno to što rade. Ipak, tamo su proveli svega tri minuta, tek toliko da se kaže da su bili - zaključila je predsednica parlamenta.

Podsećamo, delegacija EP je prethodno poslala dopis u kojem su naveli da ne žele da prolaze kroz centralni hodnik zbog svojih "sentimenata", strahujući da bi ih izložba o ustaškim zločinima mogla "uvrediti".

Autor: Dalibor Stankov