Razotkrivena nova Ćutina laž: Tražio dozvolu za igradnju mini hidroelektrane, ali na mufte - ovo je dokaz (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Dušan Milenković ||

Opozicionar i blokader Aleksandar Jovanović Ćuta masno je slagao da nikada nije hteo da gradi mini hidroelektranu na Staroj Planini.

Naime, lažni ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta je izjavio da nikada nije, čak ni pomislio, da gradi mini hidroelektranu na Staroj Planini, ali istina je potpuno drugačija.

Sada je isplivao dokaz, objavljen je dokument u kojem se vidi da je Ćuta za izgradnji mini hidroelektrane tražio pomoć od vlasti.

- Ćuta je tražio od vlasti da mu se pomogne preko reda, van procedure, na mufte. Međutim, njega oaeveštavaju da ne može protiv zakona. Onda Ćuta kada je video da ne može na mufte, onda je rekao ajde da ja pravim haos, da glumim opoziciju - izjavio je  glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević i time ogolio Ćutine masne laži.

Podestimo, delegacija Evropskom parlamenta, na čelu sa Toninom Piculom održala je tajni sastank sa liderima prozapadne opozicije u Skupštini Srbije.

Evroposlanik priznao: Došli smo da podržimo nasilne blokade u Srbiji

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Jovanović Ćuta

#Laž

#blokaderi

#dokument

#mini hidroelektrana

