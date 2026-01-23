Krkobabić u Kruščici: U fokusu lokalna nfrastruktura, kako proizvesti i prodati, ali i lepa vest – četiri bebe u prethodnoj godini

Prioritet za gotovo sva udaljenija i manja sela, pa i za Kruščicu je bez sumnje lokalna infrastruktura, a uporedo sa tim i odgovor na pitanje koje sve muči - kako optimalno proizvesti i efikasno prodati sopstvene proizvode, a to sve zajedno predstavlja realan preduslov da mladi ne odlaze, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u razgovoru sa žiteljima ariljskog sela Kruščica.

- Lepa i radosna vest je da i u ovako malom selu u prošloj godini imamo četiri bebe - dodao je Krkobabić.

Ministar je sa saradnicima i u prisustvu predsednika opštine Predraga Maslara, obišao meštane jednog od najudaljenijih sela Arilja, gde je kroz neposredan razgovor sa stanovnicima ovog i okolnih sela čuo iz prve ruke kako žive, čime su zadovoljni, a šta im nedostaje. Ovo selo jedno je od ukupno 22 naseljena mesta opštine Arilje i broji oko 180 domaćinstava.

Prema rečima Boža Petrovića, predsednika Mesne zajednice Kruščica, najveći problem u ovom i okolnim selima su neasfaltirani putevi, kao i loše stanje jedinog Seoskog doma kulture.

- Kao prostorije Mesne zajednice koristimo čekaonicu ambulante u koju jednom nedeljno dolazi doktor. Naše selo jeste malo, ali imamo osmogodišnju osnovnu školu koju trenutno pohađa 27 đaka i što je još važnije i posebno nas raduje da posle duže vremena u selu imamo četiri bebe. To je još jedan znak da se stvari menjaju na bolje - rekao je Petrović i dodao da se njegove komšije uglavnom bave malinarstvom, na parcelama oko 20 do 30 ari, kao i gajenjem krompira i ovčarstvom, ali bi trebalo mnogo još raditi na unapređenju i plasmanu toga što se proizvede.

- Lokalna samouprava čini sve da na najbolji i najoptimalniji način u saradnji sa mesnim zajednicama rešava sva pitanja, pa i komunalna, u skladu sa svojim realnim finansijskim mogućnostima - rekao je predsednik opštine Maslar.

Kako su meštani rekli ministru, minibus za besplatan prevoz stanovništva koji su nedavno dobili zahvaljaujući programu Ministarstva za brigu o selu mnogo im znači i pozdravili su ovaj i ostale programe kojima se poboljšava život ljudi u ruralnim sredinama.

U selima Arilja, do sada su se skućile četiri porodice koje su dobile sredstva kroz program oživljavanja napuštenih seoskih kuća sa okućnicom. Osim toga, pomognut je rad dve zemljoradničke zadruge i pet godina unazad dodeljivana su sredstva za održavanje manifestacije „Miholjski susreti sela“. Tako je kroz različite vidove podrške Ministarstva za brigu o selu, u sela Arilja je do sada uloženo ukupno 33,3 miliona dinara.

