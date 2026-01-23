Slovenački političar Jelinčič za Srpski Ugao: Nenajavljeni dolazak evroparlamentaraca je komanda da se Srbija slomi

Nenajavljeni dolazak grupe evroparlamentaraca u Srbiju, njihovo kretanje bez uobičajene diplomatske najave i nastojanje da se kako je ocenjeno, „zaobiđu“ teme koje podsećaju na stradanje Srba u Drugom svetskom ratu, otvorili su novu raspravu o stvarnim namerama Brisela prema Srbiji.

O porukama te posete, ali i o epizodi u vezi sa izložbom o Jasenovcu, govori Zmago Jelinčič Plemeniti, dugogodišnji lider Slovenačke nacionalne stranke, poznat po oštrim stavovima prema politici Evropske unije i pitanjima istorijskog revizionizma.

„Ono što je slovenački evroposlanik Vladimir Prebilič rekao je izuzetno zanimljivo. On je rekao ono što se u Evropskoj uniji zna. Evropska unija ne razmišlja o identittu Srbije, već razmišlja kako da razori Srbiju“, rekao je Jelinčič za Srpski Ugao, povezujući to sa spoljno-političkim pozicioniranjem Beograda. Prebilič je ujedno član misije Evropskog parlamenta koja je ovih dana boravila u Beogradu.

U tom kontekstu, Jelinčič tvrdi da Brisel, Srbiju posmatra kao ključnu tačku otpora u regionu, upravo zbog odnosa sa velikim silama. „Zna se da Sjedinjene Američke Države, Ruska federacija i Kina stvaraju novi svetski poredak. U tom poretku Evropske Unije nema, a zbog toga ona pokušava da uništi Srbiju, jer Srbija je jedinstven kontakt sa Ruskom federacijom i sa novim svetskim poretkom“, istakao je Jelinčič za Srpski Ugao.

„To što su došli, a nisu se zapravo ni javili, znači da ljudi iz Evropske Unije – po komandi ovih glavešina – dolaze u Srbiju da nekako pometu sve ono što je pozitivno u Srbiji i da se pridruže razaranju Srbije, jer to im je glavni koncept“, rekao je Jelinčič.

On je zatim upotrebio najtežu političku kvalifikaciju, tvrdeći da je krajnji cilj da Srbija izgubi kapacitet samostalnog odlučivanja – „Oni ne žele da Srbija opstane kao samostalna nezavisna država, nego pokušavaju od Srbije da naprave neku koloniju“, rekao je, i dodao: „Napravili su koloniju od Slovenije, napravili su koloniju od Hrvatske, Rumunije, od Bugarske, od Češke i Slovačke. Samo je još Srbija preostala i sad pokušavaju da slome Srbiju.“

„Ne dajte se, ne dajte se, jer ako dozvolite da vas slome, onda ste izgubili sve, u prvom redu svoju samostalnost, svoju nezavisnost“, naglasio je.

U nastavku razgovora Jelinčič je komentarisao i epizodu koja je izazvala pažnju javnosti – navode u vezi sa izložbom o Jasenovcu u Narodnoj skupštini pored koje je Tonino Picula, inicijalno odbio da prođe prilikom posete Beogradu.

„Jasenovac pokušavaju da gurnu u stranu i da ga sklone iz vidokruga, jer je reč o jednom od najgorih mesta masovnih ubistava, posebno nad Srbima“. Tamo su kako kaže, stradali i slovenački sveštenici – ‘osamdeset, možda i više’, ali se ni o tome gotovo ništa ne govori. „Sve rade kao da toga nije bilo, kao da se istorija može prekriti ćutanjem’, rekao je Zmago Jelinčič za Srpski Ugao.

U nastavku, Jelinčič ističe da takvo potiskivanje teme Jasenovca ne vidi kao slučajnost, već kao deo šire, po njemu državne politike Hrvatske, koju kako tvrdi, prati i prećutna podrška iz Brisela.

Jelinčič je u istom tonu govorio i o pojavama revizionizma i odnosu prema neonacizmu u širem evropskom okviru. „Pokušavaju da izbrišu određene vremenske periode nacističkih i ustaških vremena“, rekao je, dodajući da „nažalost u Sloveniji nemamo kritička gledišta prema neonacizmu“. U nastavku je ocenio da se po njegovom viđenju, taj Evropska Unija trend „podgreva i kroz rat u Ukrajini“, gde se kako tvrdi, pojedine ekstremne pojave prećutkuju ili relativizuju iz političkih razloga. „Zato je važno da se ne dozvoli da se menjaju istorijske činjenice i da se ne zaboravlja ko je bio u Drugom svetskom ratu pobednik“ – poručio je.

Uoči izbora u Sloveniji u martu ove godine, Jelinčič je pozvao birače da kako kaže, „ne dozvole“ potiskivanje istorijskih činjenica i relativizaciju neonacizma. Kao „jedini spas“ naveo je ulazak Slovenačke nacionalne stranke u parlament.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Kada se u Srbiju dolazi nenajavljeno, kada se institucije obilaze sa nadmenom distancom, a Jasenovac pokušava da se zaobiđe kao da je „neprijatna tema“, onda je jasno da to nije poseta partnerstva nego poruka pritiska. Srbija nije na nišanu zato što ne pristaje da joj se istorija prekraja i politika diktira. I upravo zato će svaki pokušaj da se od nje napravi kolonija nailaziti na otpor, jer država koja se odrekne samostalnosti, odrekla se i prava da uopšte postoji. Iznenadne goste nije primio niko od zvaničnih predstavnika Republike Srbije, a ono što posebno ukazuje koliko je njihova poseta nebitna, jeste i činjenica da ih nije primio ni ambasador EU u Srbiji, Andreas fon Bekerat.

Piše: mr Jasmina Dragutinović

Autor: S.M.