'O JASENOVCU TREBALO DA GOVORIMO JOŠ PRE MNOGO DECENIJA' Ministarka Stamenkovski: Neki bi želeli da i danas ćutimo, da zaboravimo i ko smo i odakle smo (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da je o Jasenovcu trebalo da govorimo još pre mnogo decenija, ali tada se o tome ćutalo, jer Srbima su namenili sudbinu naroda koji treba da se poipa pepelom i kada nije kriv.

Ministarka Stamenkovski dodaje da bi neki želeli da i danas ćutimo, da zaboravimo i ko smo i odakle smo, kao i da na to nemamo prava ni juče, ni danas, ni sutra.

Zdravko Ponoš je, primera radi, ostao bez teksta na jasno pitanje da li je u Jasenovcu bio genocid.

"Zašto ne sme da odgovori?", pita ministarka Stamenkovski i nastavlja:

"Zna on da ćemo mi njega sada da osudimo ovde zbog toga. On jako to dobro zna, ima on iskustva u političkom životu, on kad je bio na čelu Generalštaba, bavio se politikom, nije se bavio vojskom. Zna on da će srpski narod na to da reaguje burno i da će da ga zbog toga osudi. Ali njega uopšte ne zanima osuda srpskog naroda. On se plaši da ga ne osude oni koje priziva u pomoć. Njima je mnogo više važno šta će o tome da misli Picula, nego šta će da misli recimo Krajišnik koji se maločas uključio. Oni se neće libiti da budu veći Picule od Picule ukoliko je to put ka preuzimanju poluga vlasti. Ali ljudi jako dobro znaju šta su državnici a šta su vazali".

