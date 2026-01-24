AKTUELNO

Politika

ANA BRNABIĆ OŠTRO REAGOVALA NA SASTANAK PREBILIČA I AKTIVISTA: Podržava ljude koji su planirali vojni puč i ubistvo predsednika Vučića!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na vest da se evroparlamentarac Vladimir Prebilič sastao sa aktivistima tzv. "novosadske šestorke". Brnabić je iznela šokantne detalje o planovima ove grupe, optužujući ih za pripremu terorističkih akata i nasilnu smenu vlasti.

"Zaključili su da ga moraju ubiti" Brnabić je podsetila na presretnute razgovore u kojima je, kako navodi, Marija Vasić potvrdila kontakte sa pojedinim delovima Vojske Srbije koji bi navodno pomogli u smeni vlasti.

- Zaključili su da ništa neće moći da promene dok god je Aleksandar Vučić živ, jer je većina građana Srbije uz njega. Zaključili su, dakle, da im je jedino "demokratsko" rešenje da predsednika Srbije ubiju, a da u Srbiji uvedu diktaturu uz pomoć odmetnutih delova Vojske - napisala je Brnabić na mreži X.

Podrška ljudima optuženim za terorizam Ona je istakla da je skandalozno što evropski zvaničnik poput Prebiliča daje legitimitet ljudima od kojih se čak i domaća opozicija (PSG) ogradila.

- Zamislite da neko iz Srbije ode u Sloveniju i podrži ljude koji su planirali ubistvo predsednika Slovenije i državni udar. Šta li im je poručio – nadam se da ćete sledećeg puta uspeti? - upitala je Brnabić.

Podsetimo, reč je o grupi aktivista koja je bila u pritvoru zbog sumnji na teška krivična dela tokom blokada, a Brnabić naglašava da se deo te "terorističke grupe" i dalje nalazi u bekstvu u Hrvatskoj.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

#Vladimir Prebilič

#hronika.

#narodna skupština

#politika srbija

#vojni puč

POVEZANE VESTI

Politika

BRNABIĆ RASKRINKALA ŠOLAKOVE MEDIJE: Pozivaju na masovne tužbe protiv Srbije dok Evropa grca u snegu!

Politika

'VI STE BAŠ OZBILJNO BOLESNI LJUDI' Ana Brnabić! HITNO reagovala na Besramno targetiranje predsednika Vučića!

Politika

'Žele smenu vlasti na ulici jer znaju da ne mogu da pobede Vučića' Brnabić za Pink: Šolakovi mediji su ekstremisti koji pozivaju na nasilje (VIDEO)

Izbori 2024

'TEŠKI DANI SU PRED NAMA' ANA BRNABIĆ O PRITISCIMA NA SRBIJU: Narod vidi koliko se Vučić bori! Hvala onima koji su došli na dijalog!

Politika

Brnabić razotkrila Ponoša, pa poručila: Evo koliko nije bio planiran sastanak između predsednika Vučića i predsednika Trampa (FOTO)

Politika

Brnabić: Marinika iznela laži i napala predsednika i njegovu porodicu