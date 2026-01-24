ANA BRNABIĆ OŠTRO REAGOVALA NA SASTANAK PREBILIČA I AKTIVISTA: Podržava ljude koji su planirali vojni puč i ubistvo predsednika Vučića!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na vest da se evroparlamentarac Vladimir Prebilič sastao sa aktivistima tzv. "novosadske šestorke". Brnabić je iznela šokantne detalje o planovima ove grupe, optužujući ih za pripremu terorističkih akata i nasilnu smenu vlasti.

"Zaključili su da ga moraju ubiti" Brnabić je podsetila na presretnute razgovore u kojima je, kako navodi, Marija Vasić potvrdila kontakte sa pojedinim delovima Vojske Srbije koji bi navodno pomogli u smeni vlasti.

- Zaključili su da ništa neće moći da promene dok god je Aleksandar Vučić živ, jer je većina građana Srbije uz njega. Zaključili su, dakle, da im je jedino "demokratsko" rešenje da predsednika Srbije ubiju, a da u Srbiji uvedu diktaturu uz pomoć odmetnutih delova Vojske - napisala je Brnabić na mreži X.

Podrška ljudima optuženim za terorizam Ona je istakla da je skandalozno što evropski zvaničnik poput Prebiliča daje legitimitet ljudima od kojih se čak i domaća opozicija (PSG) ogradila.

- Zamislite da neko iz Srbije ode u Sloveniju i podrži ljude koji su planirali ubistvo predsednika Slovenije i državni udar. Šta li im je poručio – nadam se da ćete sledećeg puta uspeti? - upitala je Brnabić.

Podsetimo, reč je o grupi aktivista koja je bila u pritvoru zbog sumnji na teška krivična dela tokom blokada, a Brnabić naglašava da se deo te "terorističke grupe" i dalje nalazi u bekstvu u Hrvatskoj.

Prelepo. Evroparlamentarac Vladimir Prebilič je razgovarao sa ljudima koji su planirali vojni puč u Srbiji. Marija Vasić je Mili Pajić potvrdila, uoči blokaderskog protesta 15. marta, da su u kontaktu sa Vojskom Srbije koja će izaći na ulice da podrži blokadere i pomogne u smeni… https://t.co/5s3LhcLk55 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 24. јануар 2026.

Autor: Dalibor Stankov