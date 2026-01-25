POTREBNO NAM JE 20.000 VOLENTERA! Siniša Mali: Organizacija Ekspa je najveći projekat u istoriji Srbije, 15. maj je mnogo važan datum

Premijer Macut je prvo dao reč ministru finansija Siniši Malom, koji je saopštio najnovije informacije o važnim infrastrukturnim objektima.

- Organizacija Ekspa je najveći projekat u istoriji naše zemlje. Ono što mi je važno je prvi deo ove prezentacije, a to je da se podsetimo da smo u junu 2023. godine pobedili Ameriku, Španiju... Svet je dao poverenje našoj zemlji da organizujemo jedan ovakav događaj. Sjajna prilika, naša najveća razvojna šansa, da se predstavimo svetu - rekao je on.

Ministar Mali je istakao da su 132 zemlje prihvatile i potvrdile učešće na Ekspu.

Ministar kaže da se mnogo radi i na samoj organizaciji izložbe.

- Novo preduzeće ima 181 zaposlenog, i moramo da radimo na privlačenju još većeg broja ljudi. To preduzeće ima sedam osnovnih delatnosti, to je komunikacija sa učesnicima, organizacija aktivnosti, pa do toga da ima preko 8.000 programa samo u roku tih 93 dana. Tri stvari koje hoću da napomenem. 29. januara planiramo da građanima Srbije otkrijemo imena maskota. Na proleće bi krenuli sa velikom kampanjom, potrebno nam je oko 20.000 volontera. I sa druge strane, 15. maja, to je mnogo važan datum, krećemo sa prodajom karata. Na tome moramo da radimo. Rokovi su veoma tesni - naglasio je Siniša Mali.

Autor: S.M.