ILI RADITE ILI SMENA! Vučić očitao bukvicu ministrima: Dok se svet raspada, vi planirate egzotična putovanja?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas članovima Vlade da građani nisu birali izvršnu vlast da bi je gledali na egzotičnim destinacijama, već da bi radila u njihovom interesu.

On je uputio oštru kritiku ministrima, naglasivši da u teškim vremenima koja predstoje nema mesta za odmor i neradne vikende.

"Svet ide ka sukobima, 2026. će biti još teža"

Obraćajući se na tematskoj sednici Vlade, na poziv premijera prof. dr Đure Macuta, Vučić je upozorio da svet ulazi u fazu značajne fragmentacije i novih sukoba. Prema njegovim rečima, 2026. godina će biti "mnogo problematičnije mesto za život" čak i od prethodne.

"Da bi se garantovali mir i bezbednost građanima, potreban je pun angažman svih državnih organa. To znači da nema odmora i nema 'tobož vikenda' koji traju od četvrtka uveče do ponedeljka ujutru", istakao je predsednik.

Ultimatum premijeru Macutu: Pokrenite smene!

Vučić je direktno zamolio premijera Macuta da saopšti ministrima da se radno vreme mora poštovati, ili da u suprotnom pokrene inicijativu za njihovu smenu u Skupštini Srbije.

"Ako hoće da budu u vladi, nema odmora. Ili će da rade, ili idite Vi u Skupštinu sa inicijativom za smenu, ili ću to uraditi ja. Garantujem vam da ću obezbediti većinu za njihovu smenu", kategoričan je bio Vučić.

Narod ima pravo na odmor, članovi vlade nemaju

Predsednik je naglasio da prioriteti moraju biti strateški poslovi, a ne lični interesi ili nameštanje biznisa. On je podsetio ministre da je situacija u svetu, sudeći prema atmosferi iz Davosa, na prelomnoj tački.

"Narod može da ide na egzotične destinacije, imaju pravo na to. Zato su birali vladu. A članovi vlade nemaju pravo na to. Molim vas da se bavite strateškim poslovima i da ne spavate dok to ne rešimo", poručio je Vučić ministrima i državnim sekretarima.

Autor: Dalibor Stankov