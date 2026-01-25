BEZ NOVIH NEPRIJATELJA, ČUVAMO STARE PRIJATELJE! Dačić o novoj strategiji Srbije: Svet više ne poštuje pravila, evo kako ćemo opstati!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je pred početak važne tematske sednice Vlade da su očuvanje mira i ekonomski razvoj prioriteti od kojih zavisi budućnost zemlje u "burnim međunarodnim prilikama".

Međunarodni poredak više ne postoji?

Dačić je upozorio da svetski mir najmanje zavisi od nas, ali da moramo biti svesni nove realnosti u kojoj velike sile više ne mare za pravila Ujedinjenih nacija.

"Imamo ogoljen primer nove strategije velikih sila – niko više ne mora da poštuje međunarodni poredak UN", istakao je Dačić, komentarišući globalna trvenja i zaoštravanje odnosa na relaciji SAD–EU.

Strategija "Britanski interes" u srpskom izdanju

Na pitanje o pretnjama Amerike upućenim Evropskoj uniji, Dačić je podsetio na staru doktrinu: Nema stalnih saveznika i neprijatelja, stalni su samo interesi. > "Veoma je važna poruka predsednika Vučića da ne steknemo nijednog novog neprijatelja, da ne izgubimo nijednog starog prijatelja i da nađemo najbolji ugao za zaštitu naših nacionalnih interesa", podvukao je ministar.

Ekonomija kao štit od spoljnih pritisaka

Druga ključna tačka sednice je, prema Dačićevim rečima, drastično ubrzanje ekonomije. On je priznao da je prošla godina bila prepuna izazova i opterećenja, kako spolja tako i iznutra, ali da je cilj da 2026. godina bude jedna od najboljih u istoriji po parametrima društvenog rasta.

"Trudimo se da, uprkos svim pritiscima, ostvarimo rezultate koji će garantovati stabilnost svakom građaninu Srbije", zaključio je Dačić.

Autor: Dalibor Stankov