TI SI OLOŠ KOJI KRADE TOALET PAPIR! Žestok okršaj poslanika: Mrdić brutalno odgovorio Stankoviću na prozivke!

Političke strasti u Srbiji ponovo ključaju pred predstojeću sednicu parlamenta.

Nakon što je opozicioni poslanik Đorđe Stanković na društvenim mrežama prozvao poslanika SNS dr Uglješu Mrdića, usledio je odgovor koji je zapalio internet.

Udar na prezime i porodicu

Sve je počelo objavom Đorđa Stankovića u kojoj je ironično prokomentarisao amandmane na Zakon o javnom tužilaštvu, nazivajući Mrdića pogrdnim imenom "Smrdić" i prejudicirajući povlačenje zakona uz tvrdnju da je "neko dobio po ušima".

Mrdić: "Stanković je običan ološ"

Narodni poslanik dr Uglješa Mrdić nije ostao dužan. U oštroj reakciji, on je optužio Stankovića za najniže uvrede upućene porodici, ali i za bizarno ponašanje u zgradi Narodne skupštine.

„Đorđe Stanković mene našao da proziva i da mi vređa porodicu i prezime. On je običan ološ. On je 'smrdić', koji krade toalet papir iz skupštinskog toaleta!“, poručio je Mrdić.

On je dodao da očekuje da će Stanković nastaviti sa sličnim aktivnostima do utorka: „Do utorka i sednice verovatno će pokrasti još toalet papira. Eto ko napada mene i set pravosudnih zakona. Pravi 'smrdić' i ološ.“

Čeka se "vruća" sednica u utorak

Sukob je kulminirao nakon Stankovićeve tvrdnje da je sednica namerno odugovlačena prošle nedelje. S obzirom na nivo uvreda i optužbi koje su razmenjene, nema sumnje da će sednica zakazana za utorak biti jedna od najburnijih u novom sazivu, gde će glavna tema, osim zakona, očigledno biti i međusobni lični obračuni.

