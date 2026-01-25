'HIT TVIT' UPRAVO NA TV PINK: Raguš o poseti evroparlamentaraca: Oni su došli ovde da pokažu svoj stav prema nama, a ne da utvrde činjenica

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji za nama govore Saša Borojević, analitičar, Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju i Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog broj 1 - EU delegacija

Raguš je rekla da u svojoj političkoj karijeri nije doživela ovako nešto i da je ostao gorak ukus nakon posete.

- To je bila izrežirana niskobudžetna predstava - kazala je Raguš i dodala da je dobro što su evroparlamentarci ipak posetili izložbu posvećenu holokaustu.

Raguš kaže da se jasno vidi na čijoj su strani i na koji način utiču na prilike u našoj zemlji.

Ona je otkrila i da je donela na sastanak kilogram materijala, rekla šta se dešavalo, koliko je bilo neprijavljenih skupova, koliko je prostorija SNS-a uništeno.

Kako kaže, što se tiče evropskih vrednosti, pitala je da li je pobedio nacizam i kako je moguće da se u današnjem vremenu propagira ustaštvo i kako je moguće da je Tonino Picual postavljen na mesto izvestioca, kada se njegova istorija zna.

- I ova poseta je samo kockica jednog mozaika - rekla je Raguš i dodala da je imala samo 13 minuta i da je neko skratio sastanak.

Raguš je govoreći o poseti evroparlamentaraca rekla da su oni došli ovde da pokažu svoj stav prema nama, a ne da utvrde činjenica.

Skrenula je pažnju i na to da su sa predstavnicima opozicije razgovarali oko 80 minuta, a sa predstavnicima vlasti 13.

Gujon se vratio na rezoluciju i kazao da EP o tome redovno glasa.

- To je manji organ nego što su parlamenti širom Evrope - kazao je Gujon i dodao da poslanike treba da primaju poslanici.

- Mi smo navikli da dižemo nivo, a sada se bune kao mala deca, treba da vratimo reciprocitet, da ih vratimo na svoje mesto. Činjenica da je izvestilac ispred EU bio u formaciji koja je optužena za razne zločine, jedan od njih je onaj u Maslenici - naveo je Gujon.

Govoreći o tome da je Picula sa delegacijom želeo da izbegne izložbu o Jasenovcu, a onda rekao da je to laž Borojević kaže da je Piculi verovatno bilo dražesno ono što je video na izložbi.

- Na snimku se vidi osmeh svaki put kad je pogledao fotografiju. Koji idiot može da gleda masakr sa osmehom - upitao je on.

Borojević je kazao da nas ne treba da uzbuđuje sve ovo.

- Ja ne zovem EU tako, već je zovem četvrtim rajhom - rekao je on i dodao da će pobeda doći kada se prava lica prikažu i vide, kao što smo sada imali prilike da vidimo.

- Oni ipak nisu odali počast ubijenima u Jasenovcu - dodao je Borojević.

Govoreći o opoziciji koja se osmehivala Piculi i tražila sankcije Gujon kaže da su pokazali da u novčanoj priči uopšte nisu naivni.

- To pokazuje njihovu pokvarenost, kako možete tražiti sankciju strancu da je uvede vašoj državi. Očekuješ od nekog ko sedi u Strazburu da uradi tvoj posao, jer ne možeš da uzmeš vlast na izborima. Oni su tražili da ogroman novac koji ide iz EU ka Srbiji, i hvala im na tome, da ne ide Srbiji, već da ide u nevladine organizacije, koje su se sada finansirale iz USAID - naveo je Gujon i dodao da je reč o stotinama miliona evra.

pročitajte još Brnabić otkrila: Opozicija tražila međunarodnu izolaciju i novac za one koji rade za blokadere

Borojević je rekao da sve te crvene ruke jesu nešto isto, te pojasnio da su te organizacije ostale bez novca kada je Tramp ukinuo USAID.

- Ne možete tek tako jednostavno da objasnite ljudima da shvate da neće Lazović odlučivati šta će se finansirati, već duboka država, koja je ušla u sve moguće sektore...Svuda su ušli, svuda ih ima, polako su ostali bez love i treba je naći - kazao je Borojević.

Raguš je govoreći o blokaderima rekla da je jako važno što su mladi ljudi shvatili da su izmanipulisani.

Govoreći o sednici Vlade koja je danas održana Gujon je rekao da je on bio korektan, te naveo da bi mnogi reagovali na još gori način.

Raguš je rekla da je problem ako neko politiku doživljava kao posao, a ne kao poziv.

Predlog broj 2 - Davos

Gujon je govoreći o ovom predlugu rekao da da su evropske zemlje ulagale u vojsku, kao što je Srbija, sada ne bi bila u ovoj situaciji.

- Ja mislim da je politika koja se vodi u Srbiji, prava politika - kazao je Gujon misleći na vojnu neutralnost i jačanje vojske.

Gujon je kazao da mi jesmo regionalna sila i da je postignuto da da ko dođe mora da računa na postojanje srpskog naroda.

- NIko ne može da zna šta će da se desi, potrebna nam je moć da se prilagodimo, a Srbija je pokazala da to ima. Moramo da se prilagodima ogromnim promenama koje se dešavaju - naveo je Gujon.

Raguš je istakla važnost toga što je Vučić dobro pozicirao Srbiju u ovoj situaciji.

- Vojska je uvek faktor koji odvraća, a mi smo u većini okruženi pretendetntima na nešto - ocenila je ona i dodala da je jako dobro što imamo definisanu vojnu neutralnost i što možemo da odbijemo sve napade iz okruženja, ukoliko bi do njih došlo.

Borojević je rekao da Evorpu neko treba da obavesti da više ne postoji, odnosno da su njihove granice drugačije.

Autor: M.R.