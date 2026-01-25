Brnabič čestitala vaterpolistima:Hvala vam za svu radost koju ste doneli našem narodu

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je večeras čestitku vaterpolo reprezentaciji Srbije, koja je večeras postala šampion Evrope.

''U ime Narodne skupštine Srbije i svoje lično ime čestitam našim vaterpolistima i stručnom štabu na osvojenoj zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu u Beogradu! Hvala vam za svu radost koju ste doneli našem narodu i što ste pokazali kako se bori za svoju zemlju. Srbija se ponosi vama, vi ste zauvek naši šampioni!'', navela je ona.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Autor: Marija Radić