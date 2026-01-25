AKTUELNO

Politika

Gujon: Evroparlamentarci pokazali aroganciju u Beogradu jer smo ih navikli na viši nivo

Foto: TV Pink Printscreen

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon izjavio je večeras da su članovi delegacije Evropskog parlamenta prilikom posete Beogradu pokazali ''aroganciju'', jer su navikli da ovde budu primljeni na izuzetno visokom nivou.

''Navikli su se ovde da ih mi primimo na izuzetno visokom nivou i onda pokazuju arogantnost kada su primljeni na nivou koji odgovara njihovom nivou zapravo. Poslanike bi trebalo da prime poslanici, ministre ministri, ambasadore državi sekretari. Mi smo ih navikli da uvek dižemo možda na viši nivo. A sada kada se nađu u toj situaciji, oni se bune kao mala deca koja nisu dobila ono što su tražila. Tako da trebalo bi možda da vratimo i taj reciprocitet, da ih vratimo na svoje mesto'', naveo je Gujon u emisiji ''Hit tvit'' na TV Pink.

Kako je naveo, u januaru se obeležavala godišnjica zločina u Maslenici, a hrvatska poslanica Sunčana Glavak ''proslavila je veliku pobedu nad civilima'', tako što je objavila videoklip sa pesmom Tompsona u pozadini i dodao da takvo ponašanje izvestioc Evropskog parlamenta Tonino Picula nije osudio.

''Tonino Picula kaže da je on veliki antifašista, pa je zato obišao izložbu o Jasenovcu u Skupštini Srbije tokom posete Beogradu, ali ne osudi, ne optuži, ne napada političku protivnicu iz druge stranke koja objavljuje snimak sa nacističkom pesmom u pozadini? Pa mislite da antifa Marinika Tepić ne bi napala Milenka Jovanova kada bi objavio takav snimak sa nacionalističkom pesmom u pozadini. Naravno da bi'', naveo je Gujon.

Foto: TV Pink Printscreen

On je ocenio i da nije slučaj da Evropski parlament ima ulogu kao što ima parlament Srbije ili parlament drugih evropskim zemalja i dodao da je to ''mnogo manji organ sa mnogo manje nadležnosti''.

''To je mnogo manji organ sa mnogo manje nadležnosti nego što skupština u Srbiji ima, ali i parlamenti širom Evrope. Evroposlanika ima 720 i u uglavnom u Briselu i Strazburu sede trećerazredni političari, koji nisu uspeli u svojim zemljama da se izbore da budu u izvršnoj vlasti. Osim u slučaju kada su iz opozicije i onda tamo šalju ipak neke relevantne ljude. Oni koji su došli sada kod nas uglavnom su iz redova stranaka koji su na vlasti u tim zemljama i to su zaista nepoznati ljudi kako u Briselu, tako i u svojim zemljama'', ocenio je Gujon.

DAVOS JE POBEDNIČKI PREDLOG 'HIT TVIT-a': Raguš evroparlamentarcima: Jasno se vidi na čijoj su strani

