VUČIĆ PRUŽIO RUKU, BLOKADERI OKREĆU LEĐA SRBIJI Opozicija ekspresno i glatko odbila dijalog koji nudi predsednik i tako potvrdila da je ne zanima naša budućnost

Dok se svet ubrzano menja, a geopolitičke ploče pomeraju brže nego ikada u poslednjim decenijama, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je sa, za domaće prilike neuobičajenim, ali državničkim predlogom. Poruke svetskih lidera na upravo završenom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu potvrdile su tektonske promene u svetu, te je Vučić izašao sa ponudom da o budućnosti Srbije razgovara i sa političkim neistomišljenicima i da se, bez obzira na razlike, sedne za sto i otvori dijalog o tome kojim putem Srbija treba da ide u vremenu tektonskih globalnih promena.

Nemaju odgovor

Umesto pravog odgovora i odgovornog ponašanja, druga strana zadržala se na dosadašnjoj strategiji postavljanja zida naspram nosilaca vlasti. Opozicija je ekspresno i glatko odbila ove razgovore, unapred stavljajući do znanja da je budućnost zemlje u kojoj žive apsolutno ne zanima.

Opozicija i takozvani blokaderski pokret nisu ni pokušali da se barem prave da razmišljaju o pozivu na dijalog. Njihova reakcija bila je brza, oštra i, po svemu sudeći, unapred pripremljena. Opozicioni lideri, svi redom, odbili su čak i ideju o dijalogu. Tako je kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović rekao za Danas da Vučić ne moće biti njihov sagovornik, a lider pokreta Srce Zdravko Ponoš je poručio da će Vučić "skrivanje ispod kamena morati da obavi sam", čime je jasno stavio do znanja da ga ne zanimaju ni razgovori, ni rešenja, ni budućnost države. Slične poruke stigle su i iz drugih delova opozicionog spektra i blokaderskih krugova - da nema o čemu da se razgovara, da je svaki dijalog besmislen, da je sama ideja razgovora "zamka" ili "manevar" Vučića u nastojanju da produži vlast.

Niko od njih nije rekao šta bi Srbija trebalo da radi u novim međunarodnim okolnostima, kako da zaštiti svoje interese ili kako da se pozicionira u svetu koji se menja pred našim očima. Jedino što su ponudili jeste odbijanje.

Time su, možda i nesvesno, razotkrili suštinu svoje politike. Ne radi se tu o različitim pogledima na budućnost Srbije, već o potpunom odsustvu želje da se o toj budućnosti uopšte razgovara. Dijalog im ne treba, jer ne donosi političke poene. Državni interes im nije tema jer ne služi dnevnoj konfrontaciji.

Vučićev poziv na razgovor bio je poziv na odgovornost. Odbijanje tog poziva pokazuje nešto sasvim drugo - da blokaderima i delu opozicije nije stalo do Srbije, već isključivo do nastavka političkog haosa u kojem nema rešenja, nema pravca i nema odgovora na izazove koji dolaze.

Autor: Jovana Nerić