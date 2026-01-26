OVE GODINE IDEMO NA IZBORE, JESEN NAJVEROVATNIJA OPCIJA! Vučić progovorio o izlasku na birališta - Oni kažu da pobeđuju, imaju ogromnu prednost...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je na sednici Vlade Srbije govorio iz ugla nekoga ko nije zlonameran prema vladi, neko ko je podržava i neretko stavi svoja pleća umesto ministara.

Na početku gostovanja, Vučić je govorio o velikom trijumfu naših vaterpolista.

- Moje je da im čestitam, tako nalaže protokol, da im se zahvalim za ogromnu radost koju su doneli našem narodu. Da vidimo šta još možemo da uradimo. Vlada ima sednicu, da im isplatimo taj novac. To je važnije od svih mojih govora. Viktor me je zvao sinoć, čestitao je pobedu. Dogovorili smo se i da se vidimo uskoro, mi to kao braća i prijatelji uvek... Ja njemu čestitam, on meni - rekao je Vučić za Blic,

Predsednik, o jučerašnjoj sednici Vlade Srbije, kaže da nije to bila nikakva novost, i da su sednice uvek prenošene kada on dođe.

- Meni je, ma kako nekome izgledalo, ta uloga nije uvek jednostavna. Ja sam juče govorio iz ugla nekoga ko nije zlonameran prema vladi, neko ko je podržava i neretko stavi svoja pleća umesto ministara. Posebno kada su stvari teške i kada treba primati udarce. Ali sam mislio kao neko, ko ima najveći legitimitet, veći i od Vlade, računao sam da imam pravo da im kažem šta građani misle - kazao je on.

Vučić dodaje da i u Americi sada milion i po ljudi nema struju, i da će ih biti još više.

- Tamo se ne čisti sneg po putevima, neće da ih uništavaju solju. Dakle, događa vam se, padne drvo, uvek će se događati. Nestane struje, i građani to razumeju. Ali ne mogu da razumeju ako vide jednog ministra, a ne njih troje, gde je dvoje otišlo u London ili Pariz da odmara. Nemate pravo da odmarate, izabrani ste na funkciju koja znači čast i odgovornost. Ja sam bio non stop u kontaktu, i sa Andrijanom Mesarović, i sa Draganom Lukić, i sa ljudima iz EPS-a i EMS-a. Monteri su bukvalno svoj život izlagali opasnosti da bi ljudi dobijali struju. Znaju ljudi da je to moguće da se dogodi, ali ljudi hoće da vide one koji se bore - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da ne mogu ministri da se ponašaju kao da to nije njihov problem.

- Da li su me čuli? Uvek je tu teško pronaći granicu gde možda preterate, gde ste pogrešili, ali na kraju krajeva rekao sam istinu. Ne postoje idealni ljudi, niko od nas nije idealan. Kada govorite o sebi, naći ćete bezbroj mana. Svako od nas ima stvarne mane, jedino što sam tražio od ministara borbenost i hrabrost. Što sediš tu, hoćeš da dođeš na otvaranje metroa, ali nećeš da potpišeš ugovor za metro, nećeš da te neki tužilac goni. Ja sam se borio za Generalštab, pokazao sam na sopstvenom primeru. Ja sam bio autor toga, ne stidim se. Ako sam ja to spreman, budite i vi ti koji ćete da preuzmete odgovornost na sebe. Da imate ideale i snove. Bez snova i ideala nemojte da ulazite u Vladu. Plaše se ljudi, mnogi su radili po zakonu, pa su hapšeni - rekao je on.

Dodaje da niko nije hapšen zbog predaje Maršalata, i kaže da, po pitanju Generalštaba, iako je idealna priča - sve to nije bilo dovoljno nekima.

- Šta je tu bio problem. Ništa sem prazne priče. Ništa čistije, ništa bolje nije bilo planirano. Dinar nije prošao ni sa jedne strane. Mislite da mi nije žao kada vidim da danas hvale Albaniju, umesto Srbije. Postoje ljudi u našoj zemlji koji hoće da sruše sve, da se niko ničemu ne raduje. Ne mogu ljudi da odu u pozorište da im neko to ne pokvari svojim performansom. Politički su nemoćni, i rešili su sve da pokvare. Jedini san im je da sve sruše - rekao je predsednik.

Dodaje da je pogledao preliminarne planove za 2035. godinu, i da je video po tom "spisku želja" ministara da je to nekoordinisano.

- Ja sam gledao te papire, sve sam zapisivao i zabeležavao. U tom spisku želja video sam kontradiktorne stvari. Recimo, mi u Užicu imamo fabriku vode koja je perfektna. Jedna od najboljih. 400 litara u sekundi protok. Znate li koliko nam propadne kroz mrežu, dok ide kroz cevi? Propadne 200-220 litara. A od građana možete da naplatite 25 odsto. Ne možete da renovirate mrežu, to su hiljade i hiljade kilometara koji nisu renovirani 60 godina. Pet milijardi je cena za celu Srbiju, za renoviranje, ne samo za Užice - istakao je Vučić.

On kao primer navodi da je 650 kilometara dužina cevovoda samo u Kragujevcu.

- I dalje se ne snalazimo u prečistačima, i dalje se ne snalazimo sa deponijama. Svi hoće da bacaju, ali neće deponiju u svojoj opštini. To vam je kao sa strujom. Dođu ljudi i tuže državu, uzmu 300.000.000 na to što im je posečeno drveće. A posečeno je zato što ruši dalekovode. A kada nestane struje ne kažu ništa za to, već pitaju zašto nemaju struje - rekao je predsednik.

Ističe i da sa eksproprijacijom ima problema, zato što ljudi hoće da tuže zbog minimalnih razlika u otkupnoj ceni.

- Idu pred sud i gone državu. Kao što hoće bez kamena da grade auto-put, niko neće da ima kamenolom u svojoj opštini. Ne morate vi ni da znate za sve ove probleme, ali dobro je da nekada vidite kako to izgleda. Moj zahtev njima, ministrima, je da počnu da rešavaju probleme. 2030-2035 mi nećemo imati struje ako ne krenemo sa malim reaktorima ili ogromnim ulaganjima - kazao je Vučić.

Kaže da nije bilo reči o strateškom partnerstvu sa SAD, i da će biti reči o tome narednih dana.

- Vlada će to saopštiti, jedan dokument je vezan za energetiku. Drugi je političke prirode - rekao je predsednik.

On je pozvao institucije da rade svoj posao, i da gone one koji donose svojim odlukama razne kombinacije svojim prijateljima dok rade u državnoj službi.

- Time se pokazuje nepoštovanje prema građanima i funkciji. Zato kažem, da nadležni organi da reaguju i da ih gone. Nekada je to zloupotreba službenog položaja, nekada je neko drugo delo. Moje je da ukažem na nemoral, a drugi organi da rade svoj posao. Oni oko Generalštaba gone ljude koji nisu uzeli dinara. Oni kažu da je neka dozvola bila falsifikovana... Ja samo kažem, to je moja ideja, ništa nisam uradio protiv države, niti protiv naroda. Ovako ćemo da imamo tu ruševinu, i kada neki kamen padne nekome na glavu i ubije ga, onda ću ja biti kriv. Preuzimam odgovornost za taj slučaj, ali ja nemam kuću u Španiji. Ja imam apsolutnu odgovornost za Generalštab, i čekam da podignu optužnicu protiv mene. Vodili su postupak da bi podigli optužnicu protiv mene - naglasio je Vučić.

On kaže da se ne dodvorava nikome, i da je znao da ta žena iz Zavoda daje poslove svojoj kćerki, da bi joj rekao tri puta gore stvari.

- Ja sam i Siniši rekao, idite odmah na lex specialis. Tužioci su znali da tu nema ničega, znaju oni to i sada. Nisam se plašio ni u vreme Šljivančanina da priznam delo, pred istražnim sudijama. Ja priznajem svoja dela, ja sam to uradio, ništa nisu slagali. Ja se ponosim svim što sam radio, dinara nisam uzeo, a radio sam to da bi Beograd bio lep. Sećate se da su govorili za Beograd na vodi, da je tamo jedna kafana napravljena za Vučića. Tada je podrška tom projektu bila 20 odsto, sada je 75 odsto ljudi presrećno zbog toga. Hrabri ljudi moraju da se suočavaju sa kibicerima - kazao je predsednik.

Dodaje i da je poslednji razgovor sa Martom Kos bio pristojan, i da su se dogovorili kako da pokazuju poštovanje jedni drugima.

- Ja imam ogromno poverenje u ljude koji će biti u timu za EU, posebno u Danijela Apostolovića, koji je marljiv i vredan. Kad god napravite velike timove, od 50-60 ljudi, svi su oni mnogo važni. Dok se sastanu, pa donesu odluku... Nama su potrebni manji operativni timovi. Najveći problem u vlasti je što svako hoće da preuzme što širi portfolio za sebe, što širu upravu, a onda ne mogu da postignu rezultate. Sve i da hoće ne mogu, a obični nisu naročito zainteresovani da rade 7-8-10 sati dnevno - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je veliki broj ljudi koji su protiv EU, i da je takvo raspoloženje svuda - pa i u Vladi.

- Nemam odgovor odmah na to. Da li je Nenad Popović oduševljen EU, nije sigurno. Ali ima obavezu da radi u tom pravcu - dodao je on.

Ističe da postoji veliki broj ljudi u Srbiji koji navija za Trampa po pitanju Grenlanda, iako je i to kršenje suvereniteta, kao i na našem primeru.

- Ali onda kažu a to je bila druga Amerika, Klintonova. Ljudi uvek traže razlog da navijaju za nekoga - kazao je Vučić.

On dodaje da nije njegov posao da bude politički analitičar, i da otkriva ko šta i o kome kaže.

- Recimo šta Amerikanci kažu o Evropljanima, i ovi o njima. Super bi to bilo, gledano, ali ja moram da vodim računa, da li to donosi dobro zemlji. Pa ne. Obični ljudi mogu da pričaju šta hoće, ali ja ne mogu. I nemam pravo to da radim - istakao je on.

Dodaje da je govor Ursule fon der Lajen bio odličan, i da je neko pametno strukturno postavio taj govor.

- U tom stručnom smislu, neko je izuzetno dobro napisao taj govor. Ja najčešće govorim iz glave. A kada čitam, ja dobijem tri ili četiri predloga. Ja pravim kompilaciju, ali svi imaju speech writere. Onaj ko je njoj sastavljao je odlično to strukturisao. Drugo je to što je naišlo na napade odmah. Nisu ljudi slušali njen govor, bili su apriori protiv. Njen govor je sadržao političku platformu za budućnost. Da li je ona moguća ili nije, to ćemo videti. Ona je postavila čak i određene ideološke postulate, i imala je hrabrosti da raskine sa sadašnjošću i prošlošću. Moj posao je da slušam, taj govor je bio izuzetan, odlično sastavljen - rekao je predsednik.

Kaže i da se seća kada je bio mlađi i kada ga ostavi devojka, da je čekao da godinu dana prođe da se oporavi.

- E tako i Evropa i Amerika, to vreme se neće vratiti više. To je i Usrula rekla. Nema povratka, majstore, ova promena je trajna, i mora da se izgradi nova nezavisna Evropa - kazao je Vučić.

On ističe da bi neverovatan pritisak bio "skinut" sa Srbije kada bi se sklopilo primirje u Ukrajini.

- Kao i skidanje kamena sa leđa sa NIS-om. U političkom smislu, manje, ali egzistencijalno, to je bio veliki pritisak. Mi nismo uveli sankcije Rusiji, nama su dve zemlje rekle, lično sam pozvao predsednika jedne i premijera druge zemlje, pred decembar. Predsednik te jedne zemlje je rekao da moramo da ugasimo ruske medije u Srbiji. On je umesto informacionih tehnologija mislio na informativne programe. Tražili su to, i onda bi otvorili klaster 3 - istakao je on.

Govoreći o Ukrajini u EU, kaže da će morati da se iznedri neko "čudo protivpravno", i da ostaje da se vidi da li će to koristiti i nama u budućnosti.

Na pitanje zašto Rusi nisu hteli da prodaju svoj udeo u NIS-u nama, on kaže da to može lako sebi da objasni, ali da zbog države ne sme to da govori.

- Meni je to sve jasno, možda nije prihvatljivo, ali mi je jasno - kazao je predsednik.

Ističe da blokaderi znaju da ne mogu da pobede, i da nemaju ništa, i da zato nikada nisu prihvatili dijalog.

- U normalnoj zemlji bi bilo nenormalno da se neko ne odazove pozivu predsednika na dijalog. Normalno je da se razgovara. A ja sada vidim glavni razlog za sukob između Đilasa i Marinike sa jedne strane, i studenata blokadera sa druge, da svi pitaju zašto je Đilas dolazio na razgovor sa mnom. On vas je tada spasao! Dao vam je priliku da idete na izbore, zato što sam ja smatrao da je dobro da se izađe. Ja nisam hteo da upotrebimo mogućnost da povećamo broj odbornika. Ja sam zamolio i Jerkovića, nismo želeli to da iskoristimo. Razgovarao na najnormalniji način sa čovekom sa kojim se ne slažem. I dogovorili se da za tri-četiri-pet meseci izađemo na izbore. Pa kažu išao je na kanabe kod mene. Išao je i Đinđić kod Miloševića - rekao je Vučić.

pročitajte još VUČIĆ PRUŽIO RUKU, BLOKADERI OKREĆU LEĐA SRBIJI Opozicija ekspresno i glatko odbila dijalog koji nudi predsednik i tako potvrdila da je ne zanima naša

Ponovio je poziv za dijalog blokaderima, i rekao je da njemu politiku ne vodi ni Informer, ni RTS, ni bilo ko.

- Problem je što oni nemaju svoju politiku, njima je politika Dragan Šolak, to je politika. Zato što ako im on kaže da ne smeju da se vide sa "zlikovcem", jel ako to urade neće biti na njegovim televizijama, onda oni neće da ugroze svoju poziciju u izbornoj godini. I svi znate, i vas dvoje, koji ste protiv mene, znate da sam rekao istinu. Oni ne smeju da mu se zamere - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da mu je Ana Brnabić donela razgovor novinara Šolakove televizije i Marinike Tepić.

- To je aktivizam novinarski veći nego kod Marinike Tepić. Vi se pitate onda, ko je ovde političar. Ajde ljudi, svako da radi svoj posao. Dogovorite se pa radite svoj posao - naglasio je on.

O razgovoru sa Đilasom, Vučić kaže da je činjenica da je on posle toga prošao "kao bos po trnju" pokazatelj da smo nezrelo društvo.

- Što ja nisam prošao kao bos po trnju? Mislite da njega vole ljudi u mojoj porodici, moji prijatelji. Morate ponekad nekome nešto i da verujete. Šta je bio problem u tome da razgovaramo. Mi moramo biti zreo deo društva, ali je problem u tome što niko neće da kaže da nam je potreban razgovor i dijalog - kazao je Vučić.

Istakao je da njega niko neće da napadne ako razgovara sa nekim, i da će verovati da je uradio nešto dobro za budućnost zemlje.

- Ja nemam problem da razgovaram. Oni imaju problem da razgovaraju, zato što moraju da objasne zašto su lagali za zvučni top, pa onda zašto su lagali da smo ubili dete u Valjevu, niti je ko umro, niti su kome bubrezi otkazali. Kada za nekoga kažete da je ubica i zločinac, onda sa njim ne možete da razgovarate. Onda morate da razmislite i prestanete sa lažima, pa onda možemo da razgovaramo - dodaje on.

Kaže da prihvata svaku svoju grešku, i kaže da ne zna kakve je više udarce potrebno da trpi.

- Meni su za dete govorili da je hologram, da sam izmislio dete zbog marketinških stvari. Ja to nikome nisam rekao. Ja nikome nisam rekao da mu je majka spavala sa ne znam kim. I onda pričaju o širenju mržnje. Sad se dogodilo nešto što molim ljude da se ne događa. Danas je mržnja veća na ovoj našoj strani, nego na vašoj. Naši ljudi danas teže podnose vas, nego vi nas. Godinu dana ljudi trpe teror, neslobodu, da izađu na ulicu, da kažu šta misle, neko im dobacuje i zviždi, njihovoj deci... - kazao je Vučić.

Idemo ove godine na izbore, kazao je predsednik.

- Oni pobeđuju, ogromnu prednost imaju, tako kažu. Mislim da su izbori na jesen... To je verovatnija opcija. Moguće je da podnesem ostavku i da predsednički izbori budu sa parlamentarnim. Neću skraćivati mandat, samo ću podneti ostavku, ako to bude. Sada se stvarno bavim ovim temama od juče. Daleko je i deset dana, a ne deset meseci. Realno je da budu izbori između oktobra i decembra - zaključio je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić