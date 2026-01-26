AKTUELNO

Đurđević Stamenkovski: Rad i ljudski kapital temelj ekonomskog razvoja Srbije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obratila se učesnicima Globalne konferencije o tržištu rada, koja se održava u Rijadu pod visokim pokroviteljstvom Njegovog Veličanstva kralja Salmana bin Abdulaziza Al Sauda, a na kojoj učestvuju predstavnici 35 zemalja sveta.

U svom obraćanju, ministarka je istakla da Srbija danas predstavlja primer zemlje koja aktivno sprovodi reforme i oblikuje sopstvenu ekonomsku i društvenu budućnost.

„Srbija danas nije zemlja koja čeka promene, Srbija je zemlja koja promene stvara. Mi ne posmatramo pasivno globalne tokove, već se prilagođavamo, reformišemo i aktivno učestvujemo u kreiranju novih rešenja“, poručila je ministar.

Ona je podsetila da je Srbija u prethodnim godinama sprovela duboke strukturne reforme, koje su dale konkretne rezultate, četvrto mesto u Evropi po stopi rasta BDP-a i prvi investicioni kreditni rejting u istoriji zemlje, kao potvrdu makroekonomske stabilnosti i poverenja međunarodnih finansijskih institucija.

Poseban akcenat stavljen je na rezultate u oblasti tržišta rada. Ministar je navela da je u trećem kvartalu 2025. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji dostigla istorijski minimum od 8,2 odsto, najniži nivo u poslednje dve decenije, kao i da je od 2015. godine broj nezaposlenih smanjen za više od 53 odsto.

„Ovo nisu samo statistički podaci, ovo su sigurnija radna mesta, veće plate i bolja perspektiva za hiljade porodica u Srbiji“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ministar je naglasila da je u poslednjih godinu dana minimalna zarada povećana za 38 odsto, što pokazuje jasnu opredeljenost države da ekonomski rast mora biti praćen rastom životnog standarda, dostojanstvenim uslovima rada i jačanjem socijalne sigurnosti.

Govoreći o reformama zakonodavnog okvira, istaknuta je i modernizacija sistema zapošljavanja stranaca kroz uvođenje jedinstvene dozvole za boravak i rad, uz puno očuvanje prava domaćih radnika i stabilnosti tržišta rada.

Posebna pažnja posvećena je mladima, kroz sprovođenje Garancije za mlade, kao jedne od ključnih reformskih mera, usmerene na mlade od 15 do 29 godina koji nisu u sistemu rada, obrazovanja ili obuke.

Ministar je naglasila i stratešku orijentaciju Srbije ka digitalnoj transformaciji i inovacijama, podsećajući da je Srbija prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije i osnovala Institut za veštačku inteligenciju, kao i da je članica Globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju.

Na kraju obraćanja, ministar je pozvala sve prisutne zemlje i partnere da učestvuju na EXPO 2027 u Beogradu, koji će, kako je istakla, biti više od izložbe, platforma za dijalog, saradnju i izgradnju zajedničke budućnosti rada.

„Srbija veruje da je rad temelj ljudskog dostojanstva, a ljudski kapital najveća vrednost svake države. Spremni smo da delimo svoja iskustva i da zajedno gradimo jače, pravednije i održivije tržište rada“, poručila je ministar Đurđević Stamenkovski.

