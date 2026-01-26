PIPER DEMOLIRAO VOĐU BLOKADERA: Miloš sa Vračara bi da glumi mangupa, sa Vučićem ne priča, a sa strancima trči na sastanke!

Uroš Piper oštro je analizirao poslednje poruke predsednika DSS-a Miloša Jovanovića, ističući licemernost u njegovom odbijanju dijaloga sa legitimno izabranim predsednikom Srbije, dok istovremeno održava bliske kontakte sa stranim diplomatama.

"Vračarski mangup" protiv dva miliona glasova

Piper se osvrnuo na Jovanovićevu izjavu za list "Danas" u kojoj je lider DSS-a poručio da nema razgovora sa Aleksandrom Vučićem.

"Video sam juče izjavu predsednika DSS-a Miloša Jovanovića, gde onako kao mangupski, vračarski, hrabro kaže nema razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. To kaže čovek koji za sebe tvrdi da je legalista i da vodi državotvornu stranku. Sa predsednikom koji je u prvom krugu dobio dva miliona i 250 hiljada glasova, jedan vračarac koji glumi mangupa kaže - ja s njim neću razgovarati", izjavio je Piper.

Isti recept kao Đilas i Marinika

Prema Piperovim rečima, Jovanović primenjuje isti model ponašanja kao i ostatak opozicije, samo pokušava da ga drugačije upakuje.

"Miloš radi isto što rade Đilas i Marinika, samo on to radi u sedištu DSS-a. Pre desetak dana je priznao da se sastaje sa predstavnicima stranih ambasada, a tada je opet glumatao i kritikovao druge lidere opozicije kako se on, navodno, ne sastaje po hotelima", podseća Piper.

"Parlament ćeš gledati samo na Javnom servisu"

Piper je zaključio da ovakva politika vodi DSS u potpuni nestanak sa političke scene.

"U deset dana kaže: sastajemo se sa strancima jer moramo da razgovaramo da bismo došli na vlast, ali nećemo sa predsednikom svoje zemlje. E pa Milošu Jovanoviću, zato si sveo stranku na jedan zarez jedan odsto. Zato ćeš ubuduće parlament gledati samo na Javnom servisu Srbije kada bude prenos. Uništio si stranku koja postoji 35 godina", poručio je Piper.

Autor: Dalibor Stankov