'SVI NAVIJAMO I PRIŽELJKUJEMO' Jorgić: Verujem da će Vučić po isteku predsedničkog mandata preuzeti kormilo nad Vladom Srbije

Andrija Jorgić je u okviru Novog jutra komentarisao sve aktuelne svetske i domaće teme, gde je, kao jednu od najvažnijih istakao sednicu Vlade.

Direktor Borbe Andrija Jorgić kaže da su mnogi očekivali da će Srbija uraditi taj nepopularni korak, odnosno, uvođenje sankcija Rusiji, međutim, prevarili su se.

- Izborili smo se, i tih 5 odsto je važno... priča se da će Mađšari da ugas enis, a tih pet posto garantuje da NIS ne može da se ugasi - rekao je Jorgić.

Jorgić je komentarisao i sednicu Vlade u proširenom sastavu, dodajući da navija za to, da predsednik Vučić, kada mu istekne predsednički mandat prihvati kormilo nad upravljanjem vladom.

- Poslao je poruku da u nove izazove treba ući sa velikim planovima. Nije podelio zadatke i sugerisao ministrima, već je išao po dubini, što je dobro i lekovito, i verujem da ćemo videti rezultate - naveo je Jorgić.

Analitičar Vuk Mentović je, komentarišći situaciju sa NIS-om, istakao da je dobro da smo se pomerili sa mrtve tačke.

- Dobro je da više nemamo sankcije, da će biti ukinute u narednih par dana. Mi smo nudlili dušplo više novbca, zašto nismo mogli da budemo kupci? - pita se Mentović.

Ono što smo uradili od početka rata za Rusiju je nešto što ne može da se zaboravi, i nešto što niko za njih nije uradio, dodao je Mentović.

- Zauzvrat nismo dobili nikakvu ponudu - rekao je Mentović.

Autor: D.Bošković