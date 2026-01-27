AKTUELNO

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić: Srećan sam što sam ovde u mestu velikog Germana i Dobrice Ćosića! Aplauzom dočekane njegove reči: Uradićemo vodovod i put! (FOTO)

U Velikoj Drenovi kod Trstenika otvara se rekonstruisana OŠ "Dobrica Ćosić", a otvaranju prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Narod se ispred škole okupio u velikom broju, kako bi dočekao predsednika Vučića.

Vučić je na samom početku rekao da je veoma srećan što je danas u Velikoj Drenovi, mestu velikana - velikog Germana i Dobrice Ćosića! 

-Ova deca će imati najbolje uslove, preko 1000 kvadrata novog, uređenog prostora, i za Veliku Drenovu moramo da uradimo i vodovod. Vodovod Velika Drenova. Samo da znate dragi prijatelji, to košta tri miliona evra - rekao je Vučić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraćemo velikog investitora da dovedemo. vama ću iz PPetoletke da kažem, kada ste preuzeli fabriku, bilo je sve dobro, a sada kada plate nisu isplaćene, država pomaže. Dali smo 2 miliona evra iz fonda za razboj... Videćemo šta može da se učini, da pronađemo dugoročno rešenje. To ne može da bude bunar bez dva. Očekujze poziv u narednih sedam ili osam dana - kaže predsednik.

Prirodni priraštaj je nizak, jer su plate niske, i nisu neki uslovi, to moramo da menjamo, kaže Vučić.

- Radićemo puteve, to je veliki projekat. Ne mogu ja da vam dovodim i donosim samo dobre vesti, ja nekada moram da kažem i one koje nisu sasvim dobre. Voda vam je prioritet, kao u mnogim krajevima Srbije. Radićemo i Dom Kulture.

Ministri u Velikoj Drenovi

U Veliku Drenovu stigao je i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Tu je i ministar odbrane Bratislav Gašić, kao i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Veliki broj građana čeka predsednika

Veliki broj građana okupio se da dočeka predsednika Aleksandra Vučića.

Ispred škole su se građani okupili zajedno sa učenicima.

Okupljeni su razvili transparente na kojima piše "uvek uz Vučića", "Trstenik uz Vučića".

U Velikoj Drenovi danas će biti otvorena rekonstruisana OŠ "Dobrica Ćosić". Škola je potpuno rekonstruisana i dobiće modernu fiskulturnu salu.

