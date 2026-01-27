VUČIĆ PRISUSTVOVAO OTVARANJU ŠKOLE 'DOBRICA ĆOSIĆ' U VELIKOJ DRENOVI: Srećan sam što sam u mestu velikana Germana i Dobrice Ćosića! Uradićemo i vodovod, put, most, Dom kulture (FOTO+VIDEO)

Potpuno obnovljena škola s novoizgrađenom fiskulturnom salom, čijem je otvaranju danas prisustvovao Vučić , jedna je od 40 najstarijih škola u Srbiji, otvorena još u 19. veku, u kojoj su prva slova sricali srpski velikani poput patrijarha srpskog Germana i velikog književnika Dobrice Ćosića po kojem škola nosi ime od 2015. godine.

Veliku važnost za meštane i njihove đake ima i činjenica da se obnovljena škola otvara baš na veliki praznik za srpski narod, prosvetu, kulturu, učitelje i učenike - Savindan.

Vučić o uništavanju spomenika Gavrilu Principu

- Morava, Rasina, lepota, prava Srbija i srećan sam što smo ovakvu lepoticu napravili baš ovde u srcu Rasinskog okruga, rekao je predsednik Vučić po obilasku škole - rekao je predsednik.

- A što se tiče tih koji su uništili spomenik Gavrilu Principu, ne zna čovek ni kako bi ih kaznio, da se s njima razgovara, nisam siguran ni da su svesni šta su uopšte uradili, ja čak ne bih voleo ni da oni idu u zatvor, oni misle da su uradili nešt dobro, neko mora da razgovara s njima s njihovim roditeljima, da pronađemo zrno razuma - dodao je Vučić.

- Mnogo smo škola obnovili, još 27 je u radu, poručio je Vučić.

O deljenju packi i zamazivanju očiju

- Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju, neću nikada i ne bih nikada, rekao je Vučić dodavši da njemu ni najmoćniji državnici sveta nisu delili packe a kamoli neke birokrate ovde.

- Ne pada mi na pamet da nekom zamazujem oči niti ih zamazujem Ursuli fon der Lajen, dodao je Vučić naglasivši da joj uvek kaže šta misli kao i ona njemu, a mogu da se ne slažu ali je tu uvek poštovanje.

Pomenuo je i velika ulaganja u Veliku Drenovu pa upitao šta su ikada Miroslav Aleksić i njegovi uložili osim u svoje kancelarije koje su luksuzno renovirali a u ovu školu nisu uložili ništa nego državne pare uzeli za sebe...

- Autonomiju univerziteta srušili ste vi koji se na nju najviše pozivate a od fakulteta ste stvorili izborne štabove, uništili ste decu, obrazovanje, razarali Srbiju...

- Naš narod je to dobro prepoznao i ocenio i uskoro će doneti odluku o svojoj budućnosti već ove godine..., poručio je predsednik.

- Što junaci ne dođu da zapale nešto, što čekate da neko drugi to uradi, ne mogu stvarno na to da se osvrćem, na te opskurne priče i opskurne likove - rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika: ''Deco, čuvajte ovu školu, ona je sada vaša''

- Draga deco, divno ste pevali himnu, recitovali, vodili program i mnogo sam srećan što sam s vama ovde, rekao je Vučić citirajući reči patrijarha Germana na početku borbe za izgradnju Hrama Svetog Save a koji je rekao da budući hram nije samo zgrada nego i naše ogledalo - rekao je Vučić.

- Velika Drenova iznedrila je dva velikana srpske istorije - patrijarha Germana i prisca i predsednika Dobrice Ćosića, rekao je Vučić dodavši da je investicija države Srbije od 324 miliona dinara udahnula život u školu iz 1834, te da sada nastavnici imaju najbolje alate u rukama a đaci podsticajan prostor - naveo je predsednik Srbije.

- Deco, vaše najveće bogatstvo uvek u životu biće vaše znanje zbog koje će naša zemlja moći da ide napred, rekao je Vučić poručivši deci da se posvete školi znanju - dodao je Vučić.

- Izgradili smo ovaj objekat za našu decu, dodao je Vučić.

- Deco, čuvajte ovu školu, ona je sada vaša, poručio je osnovcima Velike Drenove.

- Visoko postavite lestvicu, sanjajte velike snove, a kad sanjate velike snove, nećete verovati, ti se snovi najčešće i ostvare, glasila je poruka predsednika.

- Neka sunce znanja zauvek greje ovu školu, rekao je Vučić i poručio: Živela Velika Drenova, Trstenik i živela Srbija!

Intonirana himna Srbije

Obilazak škole

- Od 1834 godine niko ništa nije radio, ovo je nova fiskulturna sala. Sada smo tri miliona evra uložili. Deca se, verujem, najviše hali raduju - rekao je predsednik tokom obilaska.

ŠKOLA PRE I POSLE

- Ako mogu samo, da se ne naljitite, snimatelji, ja od vas ne vidim ništa, ostavite mi bar jednu stranu. Super izgleda, Milena... ''Ja sam u osnovnoj školi u Velikoj Drenovi, stekao osnovne stvari. Ja sam učio da čitam, pišem i da napišem svoje romane...'' I ja sam srežan što smo po Dobrici Ćosiću dali ime ovoj školi. I ove table su super, sve čisto, lepo belo, klupe, stolice... Nisam siguran da je u Trsteniku lepša škola... Koliko je Milutovac odavde? - raspitivao se predsednik.

Deca se raduju sali, a ne školi, nasmejao se Vučić.

- Nastavnici će uneti dodatne topline u školu, kada okače svoje stvari, slike Svetg Save, Vuka Karadžića. Baš sam srećan, sve je lepo, čisto - dodao je predsednik.

Obraćanje predsednika Srbije meštanima

Vučić je na samom početku rekao da je veoma srećan što je danas u Velikoj Drenovi, mestu velikana - velikog Germana i Dobrice Ćosića!

-Ova deca će imati najbolje uslove, preko 1000 kvadrata novog, uređenog prostora, i za Veliku Drenovu moramo da uradimo i vodovod. Vodovod Velika Drenova. Samo da znate dragi prijatelji, to košta tri miliona evra - rekao je Vučić.

- Moraćemo velikog investitora da dovedemo. vama ću iz PPetoletke da kažem, kada ste preuzeli fabriku, bilo je sve dobro, a sada kada plate nisu isplaćene, država pomaže. Dali smo 2 miliona evra iz fonda za razboj... Videćemo šta može da se učini, da pronađemo dugoročno rešenje. To ne može da bude bunar bez dva. Očekujze poziv u narednih sedam ili osam dana - kaže predsednik.

Prirodni priraštaj je nizak, jer su plate niske, i nisu neki uslovi, to moramo da menjamo, kaže Vučić.

- Radićemo puteve, to je veliki projekat. Ne mogu ja da vam dovodim i donosim samo dobre vesti, ja nekada moram da kažem i one koje nisu sasvim dobre. Voda vam je prioritet, kao u mnogim krajevima Srbije. Radićemo i Dom Kulture.

Ministri u Velikoj Drenovi

U Veliku Drenovu stigao je i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Tu je i ministar odbrane Bratislav Gašić, kao i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Veliki broj građana čeka predsednika

Veliki broj građana okupio se da dočeka predsednika Aleksandra Vučića.

Ispred škole su se građani okupili zajedno sa učenicima.

Okupljeni su razvili transparente na kojima piše "uvek uz Vučića", "Trstenik uz Vučića".

U Velikoj Drenovi danas će biti otvorena rekonstruisana OŠ "Dobrica Ćosić". Škola je potpuno rekonstruisana i dobiće modernu fiskulturnu salu.

