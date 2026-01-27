Vučić: Odnos između Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uvek smatrao da je važan odnos između Beograda i Sarajeva, a da sada smatra to još više i istakao da je odnos između Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana.

Vučić je, u intervjuu za Federalnu televiziju, ocenio da Bošnjaci, baš kao i Srbi, imaju neverovatnu potrebu da sve prilike koje im se ukažu propustite i da od onih koji im nisu neprijatelji naprave neprijatelje, dodajući da je uvek lakše da se nešto razgradi nego da se gradi

"U poslednjih 14 godina niste mogli da ni meni ni onima koji su važni u ovoj zemlji pronađete bilo kakve loše izjave o odnosima Srba i Bošnjaka i svega drugog. Ne, ali ste se trudili da ih nađete tamo od pre 30 i ne znam koliko godina. Trudili ste se da izmišljate bajke o mojim snajperima i puškama oko Sarajeva, što je reč o notornim lažima", naglasio je Vučić.

Dodao je da i posle svega toga nije bežao od toga da dođe na teritoriju BiH.

"Sve redovno prijavim regularno, legalno. Izolite, ako sam nešto uradio, što me ne uhapsite? A znate zašto? Zato što znate da lažete. Ne vi, već oni koji govore takve stvari", rekao je Vučić.

Istakao je da je odnos između Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana i naveo da je uvek bio otvoren da se razgovara.

"Nekada sam i sa gospodinom Izetbegovićem razgvarao i kod mene nema grčih reči, težih reči, niti će ih biti. Dogovarali smo, mi imamo 97 odsto uređenu granicu, tri odsto smo trebali da se dogovorimo, bili su prisutni Mladen Ivanić i Čović. Ja sam sve savete koje mi je gospodin Izetbegović, čak in želje, izrekao u Sarajevu, ja sam se tri meseca ovde mučio, da nagovorim ljude, da učinim ustupke. Sačekujem ga sa crvenom fasciklom i kažem 'mi smo to pripremili'. On mi je rekoa 'e, Vučiću, neki Bošnjaci misle čim ti to prihvataš mora da tu ima nešto skriveno'", naveo je Vučić.

Istakao je da ništa nije bilo skriveno i da je to bila pružena ruka.

"Ja sam rekao 'ok, staviću u fioku i to je to", naveo je predsednik Vučić.

Istakao je da je posle pokušaja njegovog linča nad njim u Srebernici, u Sarajevu bilo potrebno njega predstaviti na najgori mogući način i uvek reći 'nemate vi tu šta da radite, jer mi uvek moramo, naša politika u Sarajevu uvek mora da bude samo o tome da smo mi žrtve i ni o čemu drugom ne treba da se priča. I dok to ne prihvate u Beogradu reč genocid, mi sa njima nemamo čemu da razgovaramo".

Ukazao je da misli da je to pogrešna politika i dodao da Beograd ne ucenjuje Sarajevo i ne govori šta mora da prihvati, kako mora da se ponaša i kakav stav mora da im bude prema Srbiji ili prema bilo kome.



Autor: A.A.