Bajatović: Srbija ima dovoljno gasa po povoljnoj ceni, kriv sam što pojedini projekti kasne

Bajatović je izjavio da Srbija raspolaže dovoljnim količinama gasa po povoljnoj ceni, kao i da kao rukovodilac preuzima odgovornost za kašnjenje pojedinih projekata.

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović govorio je u jutarnjem programu K1 televizije o sednici Vlade Srbije kojoj je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, a tokom koje su iznete i određene kritike na račun rada pojedinih državnih preduzeća. Tema razgovora bila je i da li su te kritike imale za cilj unapređenje rada i da li je poruka bila da su rezultati u osnovi dobri.

Bajatović je danas izjavio da Srbija raspolaže dovoljnim količinama gasa po povoljnoj ceni, kao i da kao rukovodilac preuzima odgovornost za kašnjenje realizacije pojedinih projekata.

- Da li Srbija ima gasa? Ima. Da li ga ima po povoljnoj ceni? Ima. Da li nekom nedostaje gas? Ne - rekao je.

Govoreći o kritikama predsednika Vučića koje se odnose na kašnjenja u realizaciji projekata, Bajatović je naveo da se one pre svega tiču izgradnje gasnog interkonektora ka Severnoj Makedoniji, kao i projekata gasifikacije u određenim delovima zemlje, uključujući pravac Zlatibor–Sjenica i pojedine industrijske zone na jugu i istoku Srbije.

- Da, kriv sam. Pa ko uzima odgovornost. Tačno je, kasni se. Kašnjenje sa projektima su uglavnom bile kritike. 'Bajtoviću, ako kasniš, nadoknadi to kašnjenje'. Nema potrebe za izgovorima, činjenica je da pojedini projekti nisu završeni u planiranom roku - priznao je Bajatović.

On je dodao da su kritike u demokratskom društvu legitimne i korisne, ali da se informacije ne smeju zloupotrebljavati.

- Nas je predsednik postrojio. Ovo kašnjenje u investicijama, nisu to prve investicije koje kasne. Čovek je rekao: ako ne možete da radite, sklonite se sa tog mesta. Ja verujem da mogu da radim. Broj projekata u Srbiji koji kasni, i koliko su kratki rokovi, nije normalan. Kašnjenja su od 2-4 godine - rekao je Bajatović.

Odgovarajući na pitanje da li postoje sankcije Ministarstva energetike za nekoga ko javno prizna odgovornost i bude opomenut, Bajatović je objasnio proceduru donošenja poslovnih planova.

- Morate da razmete jednu stvar. Radite plan poslovanja, to gleda šest ministarstava i zakonodavstava pre nego što usvoje. Meni nije nevažno, na primer, da li NIS radi ili ne radi... ja to moram da znam, koliko će trošiti. Zašto je Srbijagas relativno dobar za stanje u Srbiji, mi imamo fleksibilnost, ne isključujemo škole, bolnice..

Kao glavne razloge kašnjenja pojedinih projekata naveo je nedostatak finansijskih sredstava, ograničene kapacitete lokalnih samouprava i državne administracije, kao i probleme vezane za prostorno planiranje, izmene trasa, eksproprijaciju i neusaglašene planske dokumente.

Bajatović je istakao i da se u Srbiji istovremeno realizuje veliki broj investicionih projekata, dok su administrativni i kadrovski kapaciteti ograničeni, što dodatno usporava njihovu realizaciju. Takođe je naglasio da je gasna interkonekcija sa Rumunijom projekat od strateškog značaja, posebno u kontekstu diversifikacije snabdevanja i novih nalazišta gasa u Crnom moru, te da je planirano da taj projekat bude završen do 2028. godine.

Autor: A.A.