Bruka pred Evropskim sudom: Mrdić o neuspelim pokušajima Majlata i Komnenović

Ufffffff, nije vama lako! Juče ste mogli da vidite šta rade Vučićeve sudije u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Mnogo je jak naš predsednik! Vidite da ima svoje sudije u Strazburu,kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

E sada da malo pričamo o ovom čuvenom pravničkom poduhvatu tužilaca Borisa Majlata i Jovane Komnenović pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Ovi naši genijalni pravnici, Majlat i Komnenović, uz nagovor Zagorke Dolovca, Mladena Nenadića i Branka Stamenkovića, podneli su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava, za određivanje privremene mere protiv Srbije, odnosno da se Srbiji naredi da njih dvoje postavi za članove Visokog saveta tužilaštva.

Evropski sud za ljudska prava njihov zahtev je odbacio KAO NEDOZVOLjEN!!! Kakva je to bruka za svakog pravnika! Hej oni, veliki Zagorkini ljubimci, veliki tužioci, ne znaju da li imaju pravo da podnesu zahtev za određivanje privremene mere ili ne! Ljudi, Majlatu i Komnenović, da ponovim Evropski sud za ljudska prava odbacio je zahtev kao nedozvoljen. Rekli im ljudi – SEDI JEDAN GLUPI STE DA PREVEDEM NA SRPSKI.I TO SU TUŽIOCI KOJI BI TREBALO PO ZAGORKI DOLOVAC DA BUDU ČLANOVI VISOKOG SAVETA, DA PREDSTAVLjAJU SVE TUŽIOCE I DA ODLUČUJU O PROFESIONALNIM SUDBINAMA SVOJIH KOLEGA!

Ali ruku na srce, nisu ovi “sedi dole jedan glupi ste” tužioci Majlat i Komnenović jedini. Pa juče je Ustavni sud odbacio kao NEDOZVOLjENE ŽALBE Zagorkinih tužilaca i rekao SPROVEDITE ODLUKU USTAVNOG SUDA jer žalbe koje ste pisali nisu dozvoljene. A iza tog, ne pravničkog neznanja, već pravničkog kriminala, stoje Branko del Ponte, odlazeći predsednik Visokog saveta tužilaštva i Zagorka Dolovac. Šta da očekujemo od tužilaca kao Branko Stamenković, kome je najvažnija referenca ”ljubimac Karle del Ponte”, Zagorke Dolovac koja krije kao zmija noge gde se i od čega lečila i Mladena Nenadića koji se 2016. godine istovremeno kandidovao za višeg tužioca u Čačku i tužioca za organizovani kriminal u Beogradu. Pa je jedva prošao test za višeg tužioca u Čačku jer mu inteligencija nikada nije bila jača strana ali je zato bez greške položio nekoliko puta teži test za tužioca za organizovani kriminal jer mu je neko iz VST a tada Državnog veća tužilaca dostavio pitanja. Tako da i za Dolovac, Nenadića i Stamenkovića važi ocena „SEDI DOLE JEDAN GLUPI STE“!

E ja sada očekujem da ova tužilačka interesna klika Dolovac – Nenadić – Stamenković sa sve ovo dvoje ”sedi jedan glupi ste Majlat i Komnenović” lepo organizuju svoje pristalice, da idu u Strazbur i da HITNO BLOKIRAJU EVROPSKI SUD ZA LjUDSKA PRAVA! Jer oni su tako naučili da rade u Srbiji kada im se ne sviđa neka odluka suda. Da lepo blokiraju sud, da prete ljudima, da objavljuju imena sudija i da pozivaju na njihov linč.

Očekujem sada da se skupite ispred sedišta Evropskog suda za ljudska prava i da ovo dvoje ”sedi jedan mnogo ste glupi tužioci Majlat i Komnenović” legnu na ulaz, da donese krvave šake, da optužite Evropski sud za korupciju i da objavite da su te sudije koje su vas proglasile glupim a koje su iz raznih zemalja Evrope u stvari Vučićeve sudije i njegovi plaćenici, sva onako kako etiketirate sudije u Srbiji koji sude po zakonu.

Samo znate šta je tu problem?

Znate koliko bi vam trajale te demonstracije u Strazburu? Pa recimo desetak – petnaest minuta koliko bi trebalo policiji da dođe, pa bi ste dobili jedno upozorenje, bilo bi dobro da neko od vas zna francuski da razumete šta sledi a ako se ne sklonite dobili biste takve batine da bi onaj što je krao ovde toalet papir trčao za svojim nogama. Bilo bi ”bežte noge… da ne nastavljam dalje”. Ni onaj toalet papir što ste pokrali ovde u Skupštin ne bi vam bio dovoljan. Platili biste kaznu za organizovanje nezakonitog skupa, za zauzimanje javne površine a ko biste se povlačili sa francuskom policijom recimo za štit – to je zatvor.

Možda bi se Mila Popović izvukla jer ona je slovenački državljanin, fantomski birač u Sloveniji, pa bi ona recimo mogla da bude izručena Sloveniji sa zabranom prilaska Strazburu. Samo da kaže – JA SE KLIČEM MILA! Izvukla bi se Dolovac na neuračunljivost pošto bi tamo u Francuskoj priznali valjda onu njenu potvrdu sa lečenja u Srbiji a Nenadić bi se snašao jer je kao advokat u Čačku radio sa ovima koji prekucavaju šasije pa ima valjda nekog pajtosa u Francuskoj pošto su se i tamo krala kola. A Stamenković? Pa on bi morao da zove svoju bivšu šeficu, ima onih koji kažu da mu je bila i više, Karlu del Ponte ako ima neki uticaj u Francuskoj. Nije džaba ovde dobio nadimak ”Branko del Ponte” kada je sadistički gonio porodice poznanika Ratka Mladića poput Krigera.

Tako biste prošli i jedva biste dočekali da se vratite u svoju Srbiju.

Jer ovde možete da blokirate do mile volje jer jedino vam Vučić neće ništa a ovde možete da budete tužilac i ako ste glupi i profesionalno neuki kao ovi tužioci Majlat i Komnenović a možete i da vodite tužilaštvo ako tužite svoju državu zbog odluke Ustavnog suda kao što to rade Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić i Branko Stamenković.