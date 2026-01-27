Kakva blamaža na N1: Ponošev potpredsednik pljuje EXPO, a demantuje ga čak i Tramp

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) prof. dr Slobodan Cvejić neosnovano je iskritikovao EXPO 2027 nazvavši ga "sajamskim selom", uprkos nedavnim svetskim dešavanjima koja govore sasvim suprotno.

On je naglasio da "Srpska napredna stranka i dalje prodaje EXPO kao glavnu razvojnu priču, jedno sajamsko selo skrajnuto na, kako je rečeno, zelenu livadu".

- Šta će građani Srbije dobiti od toga? Za sada, Vučić i Mali su im zbog ovog novog naselja zadužili i praunučiće, isisali novac i iz lokalnih budžeta da bi pravili kilometre vodovodne i kanalizacione mreže, puteva i pruge, zapustili infrastrukturu po Srbiji tako da građani ostaju danima bez struje, nedeljama bez grejanja - rekao je Cvejić za N1.

Da su ovakve tvrdnje isključivo maliciozne i krajnje sumanute govori i činjenica da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nedavno najavio da će se ta država kandidovati za za Svetsku izložbu EXPO 2035 i pritom to najavio kao "prekretnicu u novom zlatnom dobu Amerike".

- Danas objavljujem nameru Sjedinjenih Američkih Država da se kandiduju za Svetsku izložbu EXPO 2035. Velika država Florida izrazila je snažno interesovanje da bude domaćin EXPO-a u Majamiju, što u potpunosti podržavam. EXPO Majami 2035 može biti sledeća velika prekretnica u našem novom zlatnom dobu Amerike. Imenujem državnog sekretara, rođenog Majamca, Marka Rubija da predsedava naporima koordinacije i unapređenja ove uzbudljive prilike da okupimo svet. Otvorićemo hiljade radnih mesta i dodati milijarde dolara RASTA našoj ekonomiji. U mom prvom mandatu kao predsednika, žestoko sam se borio da dovedem Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. i Letnje olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu u Sjedinjene Američke Države. Sada imam čast da kao 47. predsednik budem domaćin, uz Amerika 250, G20 Doral i G7. Radujem se pobedi i učešću na EXPO Majami 2035 - napisao je tada Tramp na društvenoj mreži "Truth Social".

Koliko je EXPO 2027 bitan govori i činjenica da je Beograd prvi grad u ovom delu Evrope koji je dobio domaćinstvo jedne specijalizovane izložbe.

EXPO 2027 Beograd organizuje se pod supervizijom

Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) – globalne međuvladine organizacije sa sedištem u Parizu, u čijem radu učestvuju čak 184 zemlje i koja još od 1928. godine nadgleda pripreme i održavanje međunarodnih izložbi i donosi odluke o rokovima i standardima koje zemlja domaćin mora da poštuje. Beograd se za Ekspo kandidovao i pobedio kandidate iz Španije, SAD-a, Tajlanda i Argentine.

Očekuje se dolazak više od četiri miliona posetilaca

Prema procenama, EXPO 2027 će privući najmanje 4 miliona posetilaca, od kojih će značajan deo biti iz inostranstva. To donosi ogroman podsticaj turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, kulturnim i kreativnim industrijama, ali i celokupnoj privredi.

Više od 130 zemalja i međunarodnih organizacija biće učesnici izložbe.

Inicijalno je planirano da 2027. godine na Ekspu u Beogradu bude preko 120 učesnika, ali je broj potvrđenih učesnika već sada stigao do 132. Svaka zemlja ima svoj nacionalni dan i priliku da se predstavi svetu – kroz paviljone, izložbe, događaje, inovacije, kulturu i gastronomiju

EXPO 2027 Beograd će se održati na 25 hektara u okviru potpuno nove gradske zone.

Na prostoru između Novog Beograda i reke Save gradi se čitav novi EXPO kvart, sa tri programske celine – tematskom zonom, paviljonima međunarodnih učesnika i zonom najboljih praksi. Izložbeni prostor neće nestati posle događaja – biće u potpunosti prenamenjen i nastaviće da živi.

Zaostavština EXPO 2027 ostaje budućim generacijama.

Posle izložbe, Beograd dobija novi Sajam, muzejsku četvrt, Auditorijum, centar za inovacije, nove škole i vrtiće, sportske sale i 1.500 stanova. Modularni paviljoni će biti rastavljeni i iskorišćeni za izgradnju škola i sportskih objekata širom Srbije. Tu je i nematerijalno nasleđe u znanju, saradnjama i novim prilikama. EXPO se ne završava 15. avgusta 2027. – on tada zapravo počinje da živi u punom kapacitetu.

Procenjena vrednost projekta je 1,29 milijardi evra - uključujući i prateću infrastrukturu

U ovaj iznos ulazi ne samo izložbeni prostor, već i Akvatik centar, nova železnička pruga Zemun–Aerodrom–EXPO, pristan na Savi, saobraćajnice, komunalna mreža i javni sadržaji. EXPO 2027 nije trošak za manifestaciju – to je investicija u urbani razvoj Beograda i Srbije.

